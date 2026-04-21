Inicia negociación del T-MEC en mayo; acuerdan con Greer

Marcelo Ebrard, secretario de Economía dialoga con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, luego de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

México y Estados Unidos acordaron iniciar formalmente la fase de negociación del T-MEC en la semana del 25 de mayo, como parte del proceso de revisión conjunta programado para el 1 de julio.

El anuncio se dio tras el encuentro sostenido ayer en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, así como reuniones de trabajo encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de una agenda orientada a preparar la revisión conjunta del T-MEC.

De acuerdo con la declaración conjunta, Ebrard y Greer instruyeron a sus equipos a intensificar las conversaciones técnicas desde esta misma semana, con énfasis en temas como seguridad económica, acciones comerciales complementarias, fortalecimiento de reglas de origen en productos industriales, cooperación en minerales críticos, así como la resolución de disputas bilaterales pendientes.

La reunión en Palacio Nacional fue calificada por autoridades mexicanas como “cordial” y productiva, al permitir una revisión general del estado actual del tratado y delinear los temas que serán abordados en las siguientes semanas, entre los que destacan reglas de origen, exportaciones agropecuarias (incluido el azúcar), propiedad intelectual y preocupaciones específicas del sector agrícola.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo que otras personas se agregarán al equipo como Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial; así como el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; y Roberto Lazzeri, director de Nafin.

El acuerdo para iniciar negociaciones formales ocurre tras una serie de encuentros previos preparatorios entre ambos países, incluida la reunión celebrada en marzo en Washington, donde México presentó sus principales propuestas de cara a la revisión del T-MEC. En esta visita, Estados Unidos expondrá sus posiciones al gobierno mexicano.

La visita de Greer incluyó reuniones con representantes de sectores estratégicos como el automotriz y el acerero, así como encuentros con organismos empresariales, donde se subrayó la necesidad de fortalecer la integración productiva regional y reducir la dependencia de importaciones de Asia.

Previo al encuentro con Greer, Sheinbaum anunció que, más allá de la negociación del T-MEC, su gobierno busca “un acuerdo previo” para eliminar los aranceles al acero y el aluminio, así como a la industria automotriz, “queremos que prevalezca el tratado con algunas mejoras, pero es una revisión lo que se está planteando”, dijo.

Hubo entendimiento: IP

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que los temas centrales del encuentro que Jamieson Greer sostuvo con empresarios mexicanos fueron reglas de origen y cadenas de suministro, con un avance en el entendimiento sobre los efectos causados por los aranceles al acero, aluminio e industria automotriz.

“Quizá el avance más significativo es que sigue el diálogo, que hay un entendimiento de que los aranceles que se pusieron en la sección 232 que afectan al acero, al aluminio y a la automotriz, digamos, han generado diferente a lo que se había planeado por parte de EU, que disminuyan las compras hacia México y aumenten al continente asiático”, dijo a los medios al salir del encuentro que sostuvieron en el Club de Banqueros.

A partir de ese entendimiento por parte de las autoridades estadounidenses, el líder de la máxima cúpula empresarial del país confió en que se ajusten los aranceles de aquí a que se pueda cerrar la revisión del tratado.

“Hay una fecha, que es el primero de julio, la expectativa es que ese día se anuncie que vamos bien en la conversación, se va avanzando y se deje con mucha claridad qué es lo que falta avanzar precisamente en la revisión del Tratado”, detalló.

Con información de Eduardo Ortega.