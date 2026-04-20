Precio del oro cae por la tensión renovada en el estrecho de Ormuz

El oro cayó después de que un recrudecimiento de la violencia durante el fin de semana en aguas de Medio Oriente reavivara los riesgos inflacionarios derivados de una crisis en el suministro de energía y sembrara dudas sobre las conversaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos en Irán.

El oro cayó hasta 1.9 por ciento, antes de recuperar gran parte de las pérdidas y cotizar cerca de los 4.820 dólares la onza. Teherán se mostró reacio a enviar diplomáticos a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones después de que Estados Unidos mantuviera el bloqueo del estrecho de Ormuz y confiscara un barco. Los precios del petróleo y el gas subieron, avivando la preocupación por la inflación, lo que reduce la posibilidad de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto es negativo para el oro, ya que no genera intereses.

El presidente Donald Trump anunció que una delegación estadounidense, incluido el vicepresidente JD Vance, se dirige a Pakistán para mantener conversaciones con Irán y se espera que aterrice en las próximas horas, después de que las nuevas tensiones en la guerra generaran dudas sobre la posibilidad de futuras negociaciones.

Mientras tanto, Teherán se abstuvo de pronunciarse sobre su posible participación en las negociaciones, cuyo objetivo sería alcanzar un acuerdo para poner fin formalmente al conflicto de siete semanas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a través de Telegram que había mantenido una conversación telefónica con su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, sobre cuestiones relacionadas con el alto el fuego con Estados Unidos, sin ofrecer más detalles.

¿Por qué cae el oro ante la guerra de EU en Irán?

La caída del precio del oro “refleja un revés en la confianza de los inversores tras el giro geopolítico”, declaró Christopher Wong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. “Pero aún persisten las expectativas de que ambas partes estén reforzando su posición de cara a la próxima reunión”, añadió, indicando que la evolución de las operaciones, mientras tanto, dependerá del sentimiento general de los inversores.

La reciente evolución de los precios subraya una tendencia a comprar en las caídas en lugar de en las subidas, dijo Wong, y agregó que esperaba que el oro cotizara entre 4700 y 4900 dólares la onza a corto plazo.

El interés abierto total en los futuros de oro de Comex aumentó 5.3 por ciento la semana pasada tras un alza del 1.9 por ciento en los precios de los futuros, lo que indica la apertura de nuevas posiciones largas. El oro había experimentado un fuerte descenso entre finales de marzo y principios de abril, alcanzando su nivel más bajo desde 2009, antes de recuperarse en las últimas dos semanas.

Los inversores estarán atentos a la audiencia de confirmación en el Senado estadounidense de Kevin Warsh, quien deberá responder preguntas el martes como el próximo candidato de Trump para dirigir la Reserva Federal. Cualquier indicio de que Warsh impulsaría una flexibilización monetaria a finales de este año probablemente respaldaría el oro, mientras que una mayor cautela en torno a la inflación —y una reticencia a recortar las tasas de interés— sería negativa para el oro.

«Es probable que el impulso inflacionario provocado por la crisis energética sea temporal en lugar de persistente», afirmó Lorenzo Portelli, jefe de estrategia de activos cruzados de Amundi, en una nota. «La inflación subyacente se mantiene más moderada y mejor controlada» que durante la crisis energética de 2022, añadió, «lo que reduce la necesidad de que los bancos centrales adopten una postura aún más restrictiva».

El precio del oro al contado cayó 0.3 por ciento hasta los 4.814,97 dólares la onza a las 10:40 de la mañana en Londres. La plata bajó un 1 por ciento hasta los 79.99 dólares la onza. El platino y el paladio también retrocedieron, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios.