Ebrard y Jamieson Greer avanzan en revisión del T-MEC en México: Sigue lo más reciente EN VIVO

La visita de Jamieson Greer a México forma parte de los trabajos rumbo a la revisión del T-MEC, programada para comenzar el 1 de julio.

La revisión del T-MEC continua su ronda de negociaciones ahora en México: Jamieson Greer, representante comercial de Donald Trump, llegó a nuestro país y ya se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

“Vienen el representante de Estados Unidos para ver todos los tratados comerciales. Viene él y su equipo como parte de los trabajos de revisión del T-MEC”, dijo la mandataria en su ‘mañanera’ de este lunes 20 de abril.

Tras la reunión, programada a las 10:00 de la mañana, Sheinbaum apuntó que Jamieson Greer empezará una serie de actividades con la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard.

“Estoy muy feliz de estar en México. Estamos trabajando constructivamente con el secretario Ebrard. Estoy muy honrado de reunirme con la presidenta Sheinbaum y tener avances”, dijo Greer en declaraciones a medios afuera de Palacio Nacional.

El Financiero te trae la cobertura de la visita de Jamieson Greer y qué implica esto para el T-MEC.

¿Qué temas revisará Jamieson Greer con Marcelo Ebrard?

La sustitución de importaciones de países asiáticos estarán sobre la mesa de revisiones de México y Estados Unidos, adelantó el secretario Marcelo Ebrard ante la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Tenemos que avanzar en lo que son cadenas de suministro para reemplazar importaciones de Asia”, comentó ante la IP. Este punto busca aumentar la producción en México que se exportan a Estados Unidos y, con ello, cumplir con las reglas de origen del T-MEC.

Ebrard también dijo ante el CCE que la Secretaría de Economía exigirá la eliminación de aranceles que el Gobierno de Donald Trump tiene activos contra México, como la tarifa aplicada al acero y aluminio.

“Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que ha significadolos aranceles vigentes (de la Sección) 232, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los tomates”, indicó.

Con información de Jassiel Valdelamar