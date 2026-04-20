Sustitución de importaciones de Asia, tema de Greer en México

El secretario Ebrard recibió ayer en el AICM al representante comercial de EU, Jamieson Greer, en el marco de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC.

La sustitución de importaciones provenientes de Asia será uno de los temas centrales en la próxima visita del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a México, en un contexto donde ambos países buscan redefinir su integración productiva rumbo a la revisión del T-MEC.

Al término de su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que este tema formará parte de la agenda bilateral, en paralelo a las discusiones arancelarias y a la continuidad del acuerdo comercial.

“También tenemos que avanzar en lo que son cadenas de suministro para reemplazar importaciones de Asia, mejor motivo de plática también anterior”, señaló el funcionario, al referirse a las conversaciones que sostendrá con el enviado estadounidense durante su visita prevista para los días 19 y 20 de abril.

La agenda de Greer incluye un encuentro con la presidenta en Palacio Nacional, así como reuniones adicionales que aún están por confirmarse, en el marco de un esfuerzo conjunto por alinear posturas antes de la revisión del T-MEC, programada para el 1 de julio.

“Las conversaciones abordarán cómo la producción norteamericana puede reducir su dependencia de las importaciones procedentes de fuera de la región”, afirmó la Embajada estadounidense en sus redes sociales.

Ebrard subrayó que la posición mexicana se mantiene firme en torno a la eliminación de aranceles y la continuidad del tratado. “Nosotros ya dijimos que queremos, que no haya aranceles, que tengamos que el tratado salga adelante, es la postura nuestra, vamos a escuchar lo que nos va a decir él”, dijo.

No obstante, reconoció que persisten tensiones derivadas de medidas comerciales vigentes, particularmente las relacionadas con la Sección 232 en Estados Unidos y restricciones en el sector agropecuario. “Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que ha significado los aranceles vigentes hoy 232… eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los tomates”, indicó.

Alineación con Washington

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló que en las negociaciones entre México y EU convergen intereses industriales, energéticos y comerciales.

Ocampo subrayó que los objetivos (la eliminación de barreras comerciales y la continuidad del acuerdo) están intrínsecamente ligados a la capacidad de América del Norte para sustituir importaciones asiáticas mediante una mayor integración productiva.

“Para lograr ambas cosas, el tema es cómo sustituyes a Asia en América del Norte. Y al final del día no es otra cosa sino hablar de integración vertical: cómo México, EU y Canadá pueden integrarse verticalmente en estas cadenas productivas”, explicó.

Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo estructural para México radica en su limitada capacidad energética, lo que restringe su potencial para escalar en procesos industriales de mayor valor agregado.

“Su principal cuello de botella sigue siendo el tema energético, porque si tú quieres integrarte verticalmente necesitas ser competitivo y expandir tu capacidad en petroquímica, plásticos, vidrios especializados, y todo ello es intensivo en energía”, apuntó.

En ese sentido, consideró que uno de los temas clave en la agenda bilateral será definir mecanismos que permitan a México desarrollar infraestructura energética suficiente para soportar una expansión industrial ambiciosa, aun sin avanzar hacia un mercado energético plenamente integrado en la región.

Arancel contra China

Simon Lester, investigador del Baker Institute, señaló en un análisis que la imposición de un arancel externo común contra China sería una de las opciones en la revisión del tratado comercial, en un intento por cerrar el paso a importaciones y cadenas de suministro vinculadas al país asiático dentro de América del Norte.

Aunque China no participará en la negociación, su peso será determinante. “Los representantes chinos no estarán en la sala. Sin embargo, el comercio y la inversión chinos estarán en la mente de los negociadores norteamericanos”, señaló Lester.

El experto indicó que la propuesta de un frente arancelario común surge como parte de una estrategia más amplia impulsada desde Estados Unidos para alinear a México y Canadá en políticas comerciales frente a China, particularmente en sectores considerados estratégicos como minerales críticos, acero, semiconductores y vehículos eléctricos.

En ese contexto, dijo que grupos industriales y centros de análisis en Estados Unidos han planteado de forma explícita la necesidad de “adoptar aranceles externos unificados sobre insumos, equipos y productos provenientes de China”, con el objetivo de forzar una relocalización de cadenas productivas hacia la región del T-MEC.