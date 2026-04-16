Revisión del T-MEC ‘viaja’ a México: ¿Qué checarán Ebrard y el representante comercial de Trump?

EU y México tuvieron una primera ronda de revisión del T-MEC en marzo pasado.

Rumbo a la revisión del T-MEC del próximo 1 de julio, México y Estados Unidos acordaron intensificar las negociaciones comerciales con la visita del representante comercial Jamieson Greer.

En la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard comentó que el funcionario del Gobierno de Trump llegará durante el fin de semana y “todo el lunes 20 de abril vamos a estar trabajando”.

La Secretaría de Economía explicó que Ebrard y su contraparte de Estados Unidos definieron reforzar el diálogo bilateral ante la necesidad de cerrar pendientes en temas comerciales estratégicos.

Revisión del T-MEC en México: ¿Qué temas serán discutidos?

Durante su estancia, Greer sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para revisar los principales temas económicos de la relación bilateral. Entre los puntos a tratar destacan acciones para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar el empleo y proteger la industria en México y Estados Unidos.

Ebrard y Greer encabezarán reuniones técnicas con sus equipos de comercio para abordar los temas previamente acordados, como reglas de origen, cadenas de suministro y políticas comerciales con mayor coordinación regional.

“Habrán sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan: Acero y aluminio; industria automotriz; todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos”, detalló.

Jamieson Greer ha señalado que algunas partes de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá “funcionan bien”, aunque también ha admitido que la economía más grande del mundo busca un mayor acceso al mercado en ciertas áreas de sus vecinos.

Sheinbaum remarca que la revisión del T-MEC ‘va bien’

La visita de Jamieson Greer forma parte de los preparativos para la revisión del T-MEC, en la que ambos países buscan avanzar en ajustes y acuerdos sobre los principales componentes del tratado.

A pesar de que Donald Trump ha amenazado con retirar a EU del T-MEC (tratado que él renegoció en su primer mandato), Claudia Sheinbaum se ha mostrado confiada en que el acuerdo comercial seguirá activo.

“Vamos muy bien en la revisión. Tiene sus altibajos, como los que hemos vivido este año y meses, pero hay algo muy importante es que hay una mesa de trabajo formal”, dijo ante la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León a finales de marzo.

México ha tomado una serie de medidas para proteger su industria nacional que se han interpretado como intentos de ‘contentar’ a la administración de Trump, como el aumento de los aranceles a productos procedentes de China, como el acero, hasta a 50 por ciento.

La administración de Claudia Sheinbaum también ha reforzado la verificación del origen de las importaciones de acero, incluyendo la cancelación de registros de acerías extranjeras en países como Vietnam e Indonesia.

Con información de Jassiel Valdelamar y Bloomberg