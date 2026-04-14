Sectores empresariales alertan por rezago digital y falta de certeza jurídica rumbo a la revisión del T-MEC

El informe que la Secretaría de Economía entregó al Poder Legislativo, expone las preocupaciones de diversos sectores consultados rumbo a la revisión del T-MEC. [Fotografía. Shutterstock]

En medio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los diversos sectores productivos del país expresaron al gobierno su preocupación por la certidumbre jurídica, la falta de modernización digital en el comercio, la movilidad laboral y la transición energética.

Advirtieron, incluso, que “la competitividad depende más de la política interna que del texto del tratado. La mayoría de las demandas no buscan renegociar capítulos sustantivos, sino fortalecer la instrumentación: armonización regulatoria, energía confiable, infraestructura logística, vigilancia aduanera y desarrollo de proveedores”.

El informe Resultados de las mesas de consulta para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que la Secretaría de Economía entregó al Poder Legislativo, expone las preocupaciones de diversos sectores consultados.

“Las respuestas muestran que la incertidumbre comercial es el riesgo más señalado, con un 30%, seguida de la imposición de aranceles o restricciones de exportación, con 27%; aplazamiento o cancelación de proyectos de inversión y condiciones desventajosas para México en el intercambio comercial registran 17% y 16%, respectivamente”.

Destaca que los actores consultados indicaron que México requiere “certidumbre jurídica con una agenda de modernización en el comercio digital, sostenibilidad ambiental, movilidad laboral, transición energética y la cooperación trilateral en innovación”.

¿Cuáles son las oportunidades y debilidades de México durante las negociaciones del T-MEC?

Entre las debilidades indica que, “las respuestas muestran que 28% identifica gobernanza económica y regulación como una debilidad del T-MEC, y 27% señala sustentabilidad, trabajo y desarrollo; inversión, servicios y economía digital y acceso a mercados y comercio de bienes registran 17%, y disposiciones fundamentales y finales reúne el 12%”.

El informe entregado al Legislativo también señala las oportunidades que hay en el proceso.

“Las respuestas muestran que mayor comercio es la oportunidad más mencionada con 27%, crecimiento económico y generación de empleos alcanza un 20% y acceso competitivo a bienes y servicios 12%”, refiere el texto.

Asimismo, “el desarrollo de mercados tecnológicos e industrias emergentes registra un 10%; mayor inversión, 16%; oportunidades de crecimiento para mi empresa, 9% y empleos mejor pagados en México, 6%”.