“No comparezco en calidad de testigo”: Qué dice el oficio de Maru Campos que la FGR ‘no entendió’

Maru Campos firmó un oficio donde explica que no colaborará con la FGR en calidad de testigo. (Cuartoscuro).

Aunque Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se presentó a su citatorio en la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, vocero de la entidad, dijo que la panista solo entregó un escrito en el que se dice dispuesta a aportar información, por lo que no ‘habría cumplido’.

En tanto, los abogados de la funcionaria explicaron que es falso que Campos no haya cumplido con lo establecido por la FGR.

“Es totalmente falso lo que ayer declaró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía”, dijo Roberto Gil Zuarth, uno de los defensores de la mandataria estatal.

También dijo que la gobernadora de Chihuahua sí se presentó en la FGR, pero fue para impugnar el citatorio, ya que se le llamó a comparecer con la intención de fabricarle un delito.

Roberto Gil Zuarth aseguró que es necesario detallar cuál es la información que el Ministerio Público o la FGR necesita de Maru Campos porque todo es muy impreciso.

Esto, luego de que dos agentes de la CIA participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, sin que las autoridades fueran notificadas, lo que implica violanción a la ley de Seguridad Nacional.

Esto dice el oficio que entregó Maru Campos a la FGR

Maru Campos firmó un oficio donde explica que no colaborará con la FGR en calidad de testigo.

“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a actos de investigación alguna. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, se explica.

Añade que está dispuesta a colaborar en cualquier investigación de las autoridades federales, pero no como un sometimiento fáctico o legal.

Oficion que Maru Campos entregó a la FGR. (FGR).

Explica además que se encuentra respaldada por el artículo 90 de del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se exceptúa de comparecer a los servidores públicos.

“Como gobernadora del estado de Chihuahua, me encuentro comprendida en el párrafo quinto de dicho precepto. La excepción me resulta plenamente aplicable”, argumenta en el documento.