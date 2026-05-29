Hackean página de programas sociales: ‘Datos de beneficiarios de la Pensión Bienestar quedaron expuestos’

Los datos de miles de beneficiarios de programas sociales quedaron expuestos tras el hackeo de la página.

¿Recibes la Pensión del Bienestar o la Pensión Mujeres Bienestar? La página donde se almacenan las bases de estos programas sociales, entre otros apoyos, fue hackeada esta semana.

“Hackearon la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar del gobierno de México y es grave porque ahí se almacenan los datos de todos los programas como Pensiones del Bienestar, la Beca Rica Cetina, Pensión Mujeres Bienestar, Beca Benito Juárez, Jovenes Construyendo el Futuro y de todos los programas del gobierno”, confirmó Ignacio Gómez, periodista especializado en seguridad, en entrevista con Azucena Uresti.

El especialista en seguridad aseguró que al principio se expusieron los datos de 500 personas y luego quedó vulnerada la documentación de cientos de beneficiarios de programas sociales.

“Es grave porque expusieron las fotos de las personas con sus tarjetas del bienestar, sus cuentas bancarias, la información de CURP, RFC, teléfono. Cada una de estas carpetas son perfectas para realizar actos criminales como vaciar las cuentas bancarias”, alertó el periodista.

¿Qué sabemos del hackeo a la página de los programas del Bienestar?

Ignacio Gómez contó que desde hace unos días la página de los Programas del Bienestar dejó de funcionar y, simultáneamente, el grupo de hackers alertó que estaba ingresando al sitio.

“Hubo una advertencia de los cibercriminales. Decían que estaban adentro del Banco del Bienestar y un día después hicieron toda la operación. Es una muestra porque no sabemos todo lo que hayan descargado y los datos ya están expuestos”, dijo.

Sin embargo, hasta el momento la filtración de datos todavía no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Lo anterior, a pesar de que las fotos de los usuarios mostrando sus tarjetas, junto con sus datos personales, ya circulan en grupos de ciberdelincuentes.

Así advirtieron los hackers de los ciberataques

“La filtración no ha sido admitida por las autoridades, pero la base de datos ya fue expuesta en foros y grupos de cibercriminales que son abiertos”, dijo el especialista.

Además, días antes ocurrió el hackeo de la base de datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la cual fue confirmada por dicha institución de la cual quedaron expuestos datos de cientos de funcionarios.

“Es importante que siga ocurriendo uno tras otro de estos ataques a pesar de que el gobierno niegue estos ciberataques. Los delincuentes incluso hasta documentaron cómo realizaron estos ciberataques y mostraron las contraseñas que usaron para entrar”, agregó el periodista.

El especialista alertó que esto ocurra a días de que termine el proceso para el registro de líneas telefónicas que también dejaría vulnerables los datos de los usuarios.