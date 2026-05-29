Posponen audiencia de Maru Campos por denuncia de Javier Corral; abogado acusa hostigamiento

Fue aplazada la audiencia para determinar si se reabre o se archiva la denuncia de Javier Corral contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

La defensa de Maru Campos informó que una jueza de la Ciudad de México decidió mover la audiencia al 2 de junio a las 9:45 horas, después de que Javier Corral no acudió a la cita.

Además, advirtió que, en caso de que la presunta víctima tampoco asista a la próxima audiencia, la impugnación quedará sin materia y prevalecerá la determinación de no ejercicio penal emitida por las autoridades capitalinas.

“Si no se presenta el próximo martes, quedará sin materia la impugnación presentada por él y quedará firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, apuntó la defensa de Maru Campos.

Javier Corral busca que Ulises Lara retome el caso: Gil Zuarth

Roberto Gil Zuarth reveló que Javier Corral solicitó que la carpeta de investigación de su caso contra Maru Campos fuera “trasladada” a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, encabezada por Ulises Lara.

Afirmó que la Fiscalía de la Ciudad de México rechazó la petición de Corral. Sin embargo, sostuvo que el intento de reabrir la investigación forma parte de una “presión política”.

“El senador Javier Corral pidió formalmente que esta carpeta se trasladara a la Fiscalía General de la República, justamente para ponerla en manos del señor Ulises Lara, que fue la persona que ayudó a Javier Corral (...). Debo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México negó esta petición”, comentó al salir de la Sala de Oralidad Número 8 del nuevo edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Maru Campos acusa persecución política

La gobernadora de Chihuahua acusó el 25 de mayo una persecución política, al afirmar que la Fiscalía de la Ciudad de México buscaba imputarla por el caso promovido por Javier Corral.

El discurso es respaldado por políticos del PAN, quienes ven un tratamiento distinto en el caso de Maru Campos y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Las autoridades capitalinas rechazaron esta versión y aclararon que la audiencia forma parte del proceso derivado de la impugnación presentada por Corral contra la determinación de no ejercicio penal emitida tras la investigación correspondiente.