Ariadna Montiel y Maru Campos ‘chocan’ por caso Rocha Moya: ‘Vámonos enterando de quién es quién’

Maru Campos cuestionó el respaldo de Morena a Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La recién nombrada dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, protagonizaron un cruce de acusaciones por la muerte de agentes de la CIA tras participar en un operativo encubierto, así como por los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La confrontación inició luego de que la mandataria chihuahuense cuestionara el respaldo político que Morena le ha dado a Rocha Moya, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La gobernadora acusó un doble discurso por parte del partido en el poder, al considerar que mientras su administración es criticada por desmantelar un narcolaboratorio, “al otro” (en referencia a Rocha Moya) se le defiende a capa y espada”.

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende, a capa y espada (...) vámonos enterando de quién es quién”, declaró Campos a medios durante un acto cívico este martes.

La gobernadora de Chihuahua también defendió la legitimidad de los operativos realizados en el estado contra el narcotráfico y aseguró que su gobierno actúa con firmeza frente a la delincuencia.

Montiel acusa a Campos de “traición a la patria”

En respuesta a los dichos de la gobernadora, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó los señalamientos de Campos y la acusó de mentir sobre las razones detrás de la investigación en Chihuahua.

“La Gobernadora Maru Campos miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La dirigente morenista afirmó que el verdadero fondo de las indagatorias que se llevan a cabo tienen como fin “provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México”.

“Eso es traición a la patria. Usted debe ser juzgada”, acusó Montiel, quien cerró su breve mensaje con la consigna “¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!“.

Presidencia aclara que no hay solicitud formal de extradición contra Rocha Moya

El Gobierno de México informó este lunes que la solicitud presentada por Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no corresponde a una petición formal de extradición, sino a una solicitud de “detención provisional”, la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su “urgencia”.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la solicitud formal, regulada en el tratado bilateral entre ambos países, debe presentarse por vía diplomática e incluir “el delito por el cual se acusa”, así como pruebas, orden de aprehensión y datos de identificación.

Agregó que, tras analizar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, por lo que “la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”.

Alcalde precisó que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal contra el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a quien señala de vínculos con el narcotráfico.

Tras darse a conocer estas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia al cargo y en su lugar fue designada como gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla.