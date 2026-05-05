Sheinbaum ‘reta’ a oposición: ‘Destinados a la derrota quienes piensan que la presidenta se arrodilla’

En días recientes, Sheinbaum ha criticado a la oposición por 'celebrar' la investigación de EU contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia.

En medio de la investigación de EU contra Rubén Rubén Rocha y las ‘celebraciones’ de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que fue ese sector el que promovió la invasión francesa a México.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral, a quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, sostuvo este martes 5 de mayo.

Durante la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, Sheinbaum recordó el papel de los conservadores en el movimiento que desencadenó en la llegada de Maximiliano de Habsburgo como emperador.

“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”, afirmó en Puebla.

Relación México-EU, en momento de complicada tensión

Las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump están en un momento complicado después de dos incidentes relacionados con gobiernos del norte de nuestro país.

El primero fue cuando se reveló que dos elementos de la CIA participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. El Gobierno reclamó que nunca fue informado del tema, aún cuando la Ley de Seguridad Nacional exige que los agentes extranjeros que operan en México reporten sus actividades.

“No es un reto a nuestro gobierno, es una violación a la ley, es muy distinto, porque no se puede poner como que ‘no le hacen caso a la presidenta’ (la gobernadora Maru Campos) tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley”, dijo en su conferencia del 23 de abril.

El caso, que generó choques entre Morena y PAN, provocó la renuncia de César Jauregui como fiscal de Chihuahua, quien admitió que hubo omisiones con la información de los agentes de EU que fallecieron en un accidente automovilístico junto con Pedro Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación.

A este caso, le siguió la revelación del Departamento de Justicia de un caso contra funcionarios públicos de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha, por supuestos nexos con el crimen organizado.

El Gobierno de EU señaló a Rubén Rocha; al senador Enrique Inzunza; al vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, de participar en una “conspiración” para proteger las actividades de Los Chapitos en el estado.

“Los comentócratas y los medios y la derecha internacional salieron a decir: ‘el Gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico’. ¿Qué hacemos nosotros? Cómo marca la ley, en el caso de Chihuahua decimos a la Fiscalía: ‘Que se revise si hubo violación a la ley’. En el caso de Sinaloa, lo mismo", declaró en la ‘mañanera’ del lunes 4 de mayo.