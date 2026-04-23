Sheinbaum advierte que agentes de EU en Chihuahua ‘no es un reto, es violación a la ley’

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se intenta desviar la discusión sobre si su gobierno estaba enterado de la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, ya que las leyes obligan a los gobiernos estatales a informar en todo caso cuando buscan colaboración o capacitación de fuerzas extranjeras.

“No es un reto a nuestro gobierno, es una violación a la ley, es muy distinto, porque no se puede poner como que ‘no le hacen caso a la presidenta’”, comentó en la mañanera de este 23 de abril.

Subrayó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, deben informar lo ocurrido, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenía conocimiento ni autorizó el ingreso de agentes de la CIA a territorio nacional, como lo establece la ley.

“En este caso ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley (...) ella tiene que dar las explicaciones correspondientes, que dé todas las explicaciones y su fiscal”, insistió la mandataria.

Sheinbaum Pardo comentó que intentó comunicarse el día de ayer con la gobernadora de Chihuahua, pero “no estaba en la oficina”. Sin embargo, este jueves se prevé una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para tratar la polémica sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio.

El diario, LA Times reveló que elementos de la agencia estadounidense participaron en al menos otras 3 operaciones en Chihuahua y que algunos utilizaban los uniformes de dependencias estatales para pasar desapercibidos.

Sheinbaum rechaza que amenaza de Trump de invadir México se haya materializado

Ante el ingreso no autorizado de agentes de la CIA al territorio nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una pregunta sobre si este hecho representa la materialización de la amenaza de Donald Trump de invadir México para combatir a los cárteles.

En este sentido, rechazó que exista una invasión por parte del gobierno de Estados Unidos. Insistió en que se trata de una falta a nivel estatal, por parte del gobierno o la Fiscalía de Chihuahua, que solicitó la colaboración de una agencia extranjera.

“No (no se materializaron las amenazas de Trump), lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del Estado de Chihuahua o la Fiscalía del Estado de Chihuahua a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones”, comentó.

A su parecer, quien habría cometido una omisión es el embajador de Estados Unidos en México, por no informar a las instituciones federales sobre la solicitud para la colaboración de agentes de la CIA con autoridades estatales en territorio nacional.

Por ello, dio la indicación al Gabinete de Seguridad para recordar a los gobernadores estatales cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier agencia extranjera.

“Hay una falta del gobierno o del fiscal, o del secretario del Estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico”, puntualizó la mandataria.