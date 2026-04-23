Sheinbaum estatiza por completo Tren Suburbano: Compra participación por 6 mil mdp

El Gobierno adquirió la totalidad del Tren Suburbano, que será operado por el Fonadin.

El gobierno de Claudia Sheinbaum estatizó en su totalidad el Tren Suburbano, un ferrocarril que conecta Buenavista con Cuautitlán y que operó bajo el control de CAF, una empresa española durante casi dos décadas.

En la conferencia matutina, Jorge Mendoza, director general de Banobras, detalló que el gobierno adquirió el 51 por ciento del Tren Suburbano por 5 mil 999 millones de pesos, comprando el 43.4 por ciento a la empresa española CAF y el restante a la firma mexicana Omnitren.

De esta manera el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) será el operador del Ferrocarril Suburbano y no el Ejército, como se llegó a plantear durante el proceso de negociación con las accionistas privadas.

Mendoza refirió que se llegó a un acuerdo con las dos empresas para que el Estado tenga el control total del Tren Suburbano.

“Hemos llegado a un acuerdo para adquirir la participación en el Tren Suburbano, con esto el Estado Mexicano ya llega al 100 por ciento de la posición accionaria en este tren”, agregó el director general de Banobras.

La estrategia de compra del Tren Suburbano, el servicio de transporte mejor evaluado en el Valle de México, estriba en que Buenavista se convertirá en el centro de partida de todos los trenes en construcción que van hacia el Bajío y el norte del país.

Además, con esta adquisición, el gobierno ensamblará la operación del tren al AIFA, que será inaugurado este domingo después de un retraso de casi cuatro años.

En tanto, la presidenta dijo que la adquisición total de las acciones del Suburbano permitirá crear un sistema uniforme de operación que albergará los trenes en su trazado troncal y que tendrán a Buenavista como punto de partida.

En ese sentido, el tren al AIFA, su ramal a Pachuca, así como el de Querétaro estarán concentrados por el gobierno, que ha puesto en Fonadin la encomienda de operar los trenes y crear una nueva empresa paraestatal ferroviaria, la cual estará controlada por civiles en comparación con las creadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron encomendadas a la Defensa y Marina.