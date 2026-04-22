El drama de los migrantes en México: Hombre casi muere ahogado al intentar cruzar la frontera con EU

Un hombre que intentaba ingresar a Estados Unidos de manera ilegal por playas de Tijuana fue rescatado por un grupo de salvavidas de la ciudad, luego de que su vida corriera peligro por la fuerza del oleaje.

El personal de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos de Tijuana observó cómo el sujeto estaba teniendo dificultades para mantenerse a flote, haciendo uso del muro fronterizo que se extiende hasta el mar para mantenerse con vida, por lo cual accionaron las maniobras de rescate.

Con ropa de civil, un pantalón de mezclilla, una camiseta y chamarra negra, así como una gorra del mismo color y sin otra pertenencia en mano, el hombre, de aproximadamente 40 años y estatura de un metro con 60 centímetros, se adentró en las olas de Playa de Tijuana sin prever que en el área del cerco fronterizo se forman remolinos.

Estos últimos provocaron que la persona no pudiera cruzar hacia Estados Unidos, teniéndose que aferrar a los postes para no ceder ante la fuerza del mar que se suele presentar en esa parte de la playa.

Los salvavidas lograron rescatar al hombre de 40 años, quien se aferró al muro fronterizo. (Capturas de pantallla)

El rescate también provocó la movilización de elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), para documentar la situación de un intento de cruce ilegal hacia su país.

Políticas de Trump reducen la migración y aumentan tarifa de ‘polleros’

De acuerdo con activistas y directores de albergues migrantes de la ciudad, los intentos de cruces ilegales a EU han descendido considerablemente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, esto a causa del endurecimiento de las políticas migratorias.

Además, otro efecto es el encarecimiento de los costos por parte de los traficantes de migrantes, quienes cobraban en el pasado alrededor de 6 mil dólares por cada persona que cruce sin documentos, mientras que desde el arribo del presidente estadounidense ese precio comenzó a superar los 10 mil dólares.