Temblor magnitud 7.8 sacude el sur de Filipinas y activa una alerta por tsunami

Las autoridades alertaron de un posible tsunami tras el sismo de 7.8 de magnitud al sur de Filipinas.

Un terremoto de 7.8 grados se registró en Mindanao, Filipinas, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Tras el sismo se activó la alerta de tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán, Japón y Papúa Nueva Guinea.

“Las embarcaciones que ya se encuentren en alta mar durante este período deberán permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso”, indicaron las autoridades filipinas.

El gobierno declaró la suspensión de las clases y actividades no esenciales para las regiones afectadas en Mindanao.

El medio local SunSart Davao compartió imágenes de edificios dañados y colapsados en General Santos, una ciudad filipina de la provincia Cotabato del Sur, donde viven cerca de 530 mil habitantes.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectada por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” o “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor de ese océano.

El archipiélago también está azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

Japón en alerta por tsunami

El sureste de Japón se encuentra en alerta por tsunami, en la prefectura de Ibaraki, la región de Kujukuri, y en la costa externa de la prefectura de Chiba, entre otras.

“El gobierno japonés ha establecido hoy (8 de junio) a las 09:05 horas una sala de contacto de información relacionada con el tsunami causado por el terremoto con epicentro cerca de Filipinas. Las agencias gubernamentales relevantes colaborarán y dedicarán todos los esfuerzos a la respuesta”, explicó la oficina del Primer Ministro de Japón en X.

La embajada de México en el país alertó a los connacionales a seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El terremoto se registró a las 17:37 horas, con una profundidad de 35 kilómetros.

Filipinas vigila sus costas

El gobierno de la ciudad de Davao, en la costa sur del país y la tercera urbe más poblada, indicó que los servicios de emergencia desplegaron equipos para evacuar a los habitantes.

“La Oficina de Reducción de Riesgos y Gestión de Desastres de la Ciudad se encuentra monitoreando de cerca las zonas costeras y coordinando con las agencias gubernamentales correspondientes en previsión de posibles réplicas y otros riesgos potenciales”, señaló la autoridad.

“Las clases en todos los niveles, tanto en instituciones educativas públicas como privadas, ya han sido suspendidas”, explicó el gobierno local.

Se han suspendido las labores en todas las oficinas del gobierno local y nacional dentro de la ciudad, con excepción de aquellas agencias involucradas en la respuesta a emergencias y en la prestación de servicios esenciales.

-Información en desarrollo.