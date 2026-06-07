Se forma la depresión tropical Dos-E frente a Guerrero; se convertirá en el ciclón ‘Boris’

Guerrero será el estado más afectado por el paso de la tormenta tropical 'Boris' que se convertirá en el primer meteoro en entrar a México en la temporada de huracanes 2026.

Guerrero está en alerta por lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros provocadas por la depresión tropical Dos-E que se formó frente a sus costas este domingo 7 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) agregó que el fenómeno evolucionará a la tormenta tropical Boris hacia la tarde de este fin de semana.

La Depresión Tropical Dos-E se encuentran actualmente a 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, severamente afectado en 2023 y 2025 por el paso de los huracanes Otis y Erick.

El potencial ciclón Boris se moverá con dirección norte hacia al costa de Guerrero. Se prevé que impacte en el estado durante las primeras horas del lunes 8 de junio.

¿Dónde habrá lluvias por la depresión tropical Dos-E HOY 7 de junio?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) agregó que además de Guerrero, otras zonas afectadas con precipitaciones serán:

Puntuales intensas (75 a 150 milímetros)

Michoacán (sureste y costa).

Oaxaca (suroeste).

Puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros)

Jalisco (sur).

Colima.

Guanajuato (sureste).

Estado de México (norte y suroeste).

Ciudad de México .

. Morelos (sur).

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, advirtió que Guerrero experimentará por lo menos dos días consecutivos de lluvias extraordinarias.

“En promedio, en los últimos 40 años, en Guerrero llueve entre 300 a 400 milímetros en todo junio. Entonces, la lluvia que va a caer en estos dos días va a exceder la lluvia que cae” en todo el mes, avisó.

Vázquez Romaña añadió que la tormenta tropical Boris se debilitará cuando impacte contra la sierra de Guerrero, por lo que se pronostica que se degrade a depresión tropical el mismo lunes 8 de junio.

“Puede generar deslaves, inundaciones repentinas y desplazamiento de laderas” en la sierra de Guerrero, advirtió el titular del Meteorológico Nacional. Esta alerta también se extiende a las zonas serranas de Puebla y Veracruz.