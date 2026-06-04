¿Vives aquí? Estas son las alcaldías de CDMX con más riesgo de aparición de alacranes por lluvia y calor

La presencia de alacranes de la Ciudad de México ha ido en aumento.

El clima ambivalente de la Ciudad de México, que en algunos días se debate entre el calor y la lluvia, ha sido propicio para el aumento de animales con los que se debe tener cuidado: los alacranes.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) explicó que la mayoría de las picaduras de alacranes ocurren en la noche, cuando estos animales buscan alimento y se reproducen.

Sin embargo, hay algunas demarcaciones de la capital del país que son más propicias a la aparición de estos arácnidos, aquellas que cuentan con zonas pedregosas y mayor densidad de vegetación:

Álvaro Obregón.

Tlalpan.

Xochimilco.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Con las recientes lluvias, algunos arácnidos peligrosos se han encontrado por las calles y hogares de la ciudad. (Cuartoscuro: Bernandino Hernández)

Los alacranes son animales muy antiguos: se calcula que existen en nuestro planeta desde hace unos 400 millones de años.

Solamente en nuestro país se estima que habitan 221 especies distintas

Los alacranes del género Centruroides, que pertenecen a la familia Buthidae son los únicos peligrosos para los humanos.

¿Qué hacer si me pica un alacrán en Ciudad de México?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México explicó que ante la picadura de un alacrán, lo más importante es buscar atención médica inmediata, sobre todo ante sospecha de envenenamiento.

“Mientras tanto, lava la zona de la picadura con agua y jabón y mantén en reposo la extremidad afectada”, explicó la dependencia capitalina.

Mantén la calma y evita entrar en pánico.

Toma una foto o memoriza las características del alacrán: su forma, tamaño y color.

Retira relojes, anillos o pulseras del cuerpo.

Lava la herida con agua y jabón y coloca hielo en la hinchazón.

No ingieras alimentos, bebidas o remedios hasta que lo indique un profesional de la salud; no te automediques.

Llama al 911, describe las características del alacrán para recibir indicaciones y acude a tu unidad médica más cercana.

Las autoridades sanitarias también remarcaron cosas que no se deben hacer después de la picadura de un alacrán:

NO realizar incisiones en el sitio de la picadura y no succionar el veneno.

realizar incisiones en el sitio de la picadura y no succionar el veneno. NO aplicar hielo en el sitio de la picadura.

en el sitio de la picadura. NO aplicar el faboterápico en el sitio de la picadura.

aplicar el faboterápico en el sitio de la picadura. NO suministrar bebidas alcohólicas al paciente.

al paciente. NO usar torniquetes .

. NO intentar atrapar al alacrán.

¿Qué hacer si a mi mascota lo pica un alacrán?

Si a tu animal de compañía lo acaba de picar un alacrán, mantén la calma y busca ayuda veterinaria lo más pronto que puedas.

Entre los síntomas de una picadura de un alacrán están los chillidos o el llanto de tu perro, salivación excesiva, enrojecimiento en el lugar de la picadura, ojos llorosos o sacudir y mover la cabeza.

Es indispensable que el antídoto o tratamiento de soporte sea administrado por un profesional.