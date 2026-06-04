Desaparece nieta de Paquita la del Barrio en San Miguel de Allende: Esto sabemos del caso

La nieta de Paquita la del Barrio fue vista por última vez el pasado 20 de mayo. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

La familia de Paquita la del Barrio enfrenta un nuevo momento complicado. Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la cantante, fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de mayo, de acuerdo con una ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Según el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en San Miguel de Allende, Guanajuato, y desde entonces sus familiares no han podido establecer comunicación con ella.

La noticia fue comentada en el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy lamentó que las malas noticias continúen rodeando al entorno de la intérprete de Rata de dos patas.

Kelly es hija de Gerardo Viveros, el hijo mayor de Paquita la del Barrio, intérprete de ‘Rata de dos patas’.

Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, está desaparecida desde el 20 de mayo. (Foto: Captura)

De acuerdo con la información emitida por las autoridades de Guanajuato, tiene complexión delgada, tez blanca, rostro ovalado, cabello negro, largo y rizado, así como ojos color café oscuro. Entre sus rasgos físicos destacan las cejas pobladas, labios gruesos y diversas pecas visibles en el rostro.

Las autoridades también señalaron que cuenta con varios tatuajes que podrían facilitar su identificación. Entre ellos se encuentran un ave fénix, flores y unas alas de ángel, todos ubicados en el brazo izquierdo y realizados en tonos blanco y negro.

La ficha de búsqueda agrega que el día de su desaparición vestía mallón negro y una chamarra rompevientos negra. Además, se indicó que se encontraba descalza al momento de ser vista por última vez en San Miguel de Allende.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la ficha de búsqueda y solicitan a la población proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Kelly Ariadne Gerardo Grajales.

¿Quién es Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es nieta de Paquita la del Barrio, ella nació el 1 de marzo de 1998 y mide aproximadamente 1.60 metros de estatura. Tiene 28 años y, a diferencia de otros integrantes de la familia de la artista, ha mantenido un perfil alejado de los reflectores y de la vida artística.

Aunque su nombre volvió a aparecer en los medios recientemente por su desaparición, Kelly Ariadne ya había protagonizado un episodio que generó atención pública.

En octubre de 2019 denunció a un conductor por un presunto intento de secuestro, situación que derivó en la detención del sujeto y en una investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

Sin embargo, surgieron versiones distintas sobre lo ocurrido. Gerardo Viveros, padre de la joven, aseguró en aquel momento que su hija se encontraba bajo el influjo de drogas, mientras que ella misma terminó por retirar los cargos y reconocer que la acusación no era cierta.

Francisco Torres, exrepresentante de la cantante Paquita la del Barrio, negó que hubiera existido un intento de secuestro y pidió que el tema no fuera abordado con la cantante debido a la delicada situación que atravesaba.

“Yo estaba con Paquita en el hospital, pero si les pido, por favor, que cuando hablen con la cantante no mencionen el tema con ella (...) Estas situaciones ponen en riesgo a personas inocentes”, mencionó.