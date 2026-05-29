‘Ese dinero nos pertenece’: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

Carlos Bonavides ha recibido críticas de diferentes personas por cobrar la Pensión del Bienestar, entre ellas Laura Zapata. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Bonavides, actor conocido por su papel en la novela El Premio Mayor, defendió una vez más el cobro de la Pensión del Bienestar, el apoyo económico que el Gobierno de México otorga a las personas de 65 años en adelante.

El programa brinda a los adultos mayores una ayuda bimestral de 6 mil 200 pesos, los cuales se depositan a través del Banco del Bienestar, con el objetivo de que los beneficiarios puedan tener una vejez digna.

El ‘Huicho Domínguez’ presumió por primera vez que recibía la ayuda mediante un video que compartió en su cuenta de TikTok hace dos años, momento desde el cual se convirtió en blanco de críticas, de las que se ha defendido en más de una ocasión.

Carlos Bonavides recibe la Pensión del Bienestar desde el 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Carlos Bonavides solicitó la Pensión del Bienestar?

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, del periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor compartió que realizó el trámite porque diferentes personas también lo han hecho.

“La solicité porque todo el mundo lo ha hecho, en todos los aspectos y en todos los ambientes”, comentó en la entrevista, donde recordó que los adultos mayores a partir de los 65 años, sin excepciones, pueden recibirla.

Esto debido a que desde 2020 aparece en el artículo 4 de la Constitución Política de México que todas las personas adultas mayores tienen derecho a obtener una pensión no contributiva.

Es por este motivo que Bonavides agregó: “Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”.

Finalmente, explicó que solicitó el apoyo debido a que requería el dinero: “Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, dijo en la entrevista con De Primera Mano.

Poco antes de que Carlos Bonavides presumiera su Pensión del Bienestar en 2024, el actor había compartido una serie de videos en redes sociales donde publicó sus datos para realizar espectáculos en eventos privados.

Además, en un encuentro con medios de comunicación comentó: “Necesito trabajo, honradamente, lícitamente (…) si no tengo empleo, pongo un letrero en Madero y cambio saludos por dinero; si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”.

Fue meses después cuando Carlos Bonavides explicó que ya había tramitado el apoyo y envió un mensaje a todas las personas que critican el monto que brinda el gobierno a los adultos mayores.

“Los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, dijo el también actor de la telenovela Cuna de lobos en un video que compartió en TikTok.

¿Qué críticas ha recibido Carlos Bonavides por cobrar la Pensión del Bienestar?

El hecho de que Carlos Bonavides cobre el apoyo del gobierno no ha sido bien visto por algunas personas, entre ellas la actriz Laura Zapata, quien criticó a su compañero por esta acción.

“Pobrecito (Carlos Bonavides) le dan lana, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”, dijo la hermana de Thalía durante la tercera marcha de la Generación Z en la Ciudad de México.

Laura Zapata criticó a Carlos Bonavides por cobrar la Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Al respecto, el protagonista de Hasta que el dinero nos separe —novela en la que compartió créditos con Pedro Fernández— comentó que le tiene un gran afecto a la actriz y comprende que sus posturas políticas son diferentes.

“Las ideas de Laura son ideas políticas anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país (...) Le mando un beso a Laura, le mando un abrazo. Yo conozco su carácter; ella es un poco explosiva”, dijo para el programa de Gustavo Adolfo Infante, donde reiteró que cobrar el apoyo le conviene.