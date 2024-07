Carlos Bonavides, ‘Huicho Domínguez’, pide empleo de lo que sea: ‘Si hay que barrer, me pongo a barrer’

Carlos Bonavides, conocido por interpretar a Huicho Domínguez, necesita trabajo, sin importar su edad, aunque no tenga relación con su carrera artística.

Anteriormente, el actor pidió empleo por redes sociales, donde compartió su número de teléfono personal y se ofreció a mandar saludos o asistir a fiestas como animador.

Ahora, en un encuentro con los medios de comunicación, el comediante explicó que, en caso de ser necesario, pondría un letrero en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para pedir trabajo.

Carlos Bonavides dijo que viajará al extranjero para grabar una serie. (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

“Necesito trabajo, honradamente, lícitamente, me voy a hacer un programa a Guatemala, semanal, hago una película en Tijuana, eso es producto de tocar puertas (...) si no tengo empleo pongo un letrero en Madero y cambio saludos por dinero, si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”, declaró Bonavides para la prensa, publicado el pasado 17 de julio en el canal de YouTube llamado Que buen chisme.

El actor detalló que por ahora finaliza su participación en la serie Vecinos y después de terminar dos proyectos más, ya no tendría empleo.

Actualmente, continúa con su carrera actoral, pero también comparte contenido en TikTok, donde él mismo asegura que le “va muy bien”.

Carlos Bonavides pide trabajo en redes sociales y casi lo estafan

Carlos Bonavides compartió datos personales en sus redes sociales donde ofrecía sus servicios de comediante y presentador, pero lo trataron de engañar y lo estafaron en dos diferentes shows.

“Me quisieron estafar, un grupo de delincuentes me contrató, me hizo trampa, me pidió el dinero mandado en una ficha falsa y querían reembolso, fue un problema”, dijo en el mismo encuentro con los medios.

Carlos Bonavides pidió trabajo en TikTok y lo criticaron. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

El famoso lamentó promocionarse en su TikTok porque las personas lo señalaron por diferentes aspectos, entre ellas, pensar que no tenía recursos económicos.

“Me criticaron, me trajo muchos problemas, según estaba en bancarrota, desempleado y no, no es cierto, solo tocaba puertas”, dijo el actor.

¿Por qué se separó Carlos Bonavides de su esposa?

En la misma entrevista citada anteriormente, Carlos Bonavides se sinceró acerca de su proceso de separación de su esposa Yodi Marcos.

Si bien aún no están divorciados, tomaron la decisión de iniciar con los trámites legales. El motivo, de acuerdo con el comediante, fue una infidelidad de él.

“Dos años tardamos en convencernos, el único culpable de la separación fui yo por una infidelidad, es una mujer a la que le debo la vida, dejé de tomar, estoy sobrio desde que la conocí, ella es una gran mujer, tiene que ser feliz”, contó el famoso.