¿Por qué no quería firmar el divorcio el esposo de la actriz Shannen Doherty?

El sensible fallecimiento de la actriz Shannen Doherty ha desatado una ola de diversas versiones sobre el estatus de su relación con quien fuera su esposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko, quien se negó a firmar los papeles de separación por varios años; pues todo apunta a que quería evitar el pago de una pensión a la actriz de Beverly Hills 90210.

De acuerdo con información de la revista People, Shannen Doherty firmó los papeles de su divorcio el pasado 12 de julio, mientras que Iswarienko selló como respuesta un día después, el 13 de julio, fecha de defunción de la actriz de 53 años de edad.

La polémica en torno a la razón de que Kurt Iswarienko se negara a darle el divorcio a Shannen Doherty se desató cuando el mismo medio informó que, a la par del divorcio, la difunta actriz también firmó una solicitud de renuncia a la manutención conyugal que tendría por obligación con ella.

¿Por qué Kurt Iswarienko no quería divorciarse de Shannen Doherty?

Los archivos que salieron a la luz revelaron la decisión de Shannen Doherty para “disolver” su matrimonio: “Las partes han celebrado un acuerdo escrito sobre sus bienes y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original está siendo o ha sido presentado al tribunal”, se lee en los archivos.

La actriz Shannen Doherty y el fotógrafo Kurt Iswarienko firmaron el divorcio un día antes de su muerte. (Fotos: EFE / AFP).

Estos datos revelaron los posibles motivos para los que el fotógrafo que estuvo casado con la actriz que interpretó a Brenda Walsh no quisiera ceder ante el divorcio solicitado por quien fuera su esposa desde el 2011 y hasta el 2023, cuando se hizo oficial la solicitud de separación.

Al momento, Kurt Iswarienko no se ha pronunciado por la información que puso en evidencia una posible negativa para pagar los 15,343 dólares al mes que solicitó Doherty y, al respecto, aún no se sabe quién desembolsó los 9 mil 100 dólares de gastos de abogados, que también requería la actriz de parte de quien fue su esposo.

¿Qué pasará con Kurt Iswarienko ahora que murió la actriz?

A finales de junio, la actriz dirigió unos documentos al juez para exhibir el supuesto motivo de prolongación del caso de divorcio de su expareja, en los que describió: “No está bien que a Kurt se le permite prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que él deba pagarme”.

“Él continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades hacia su esposa moribunda de más de once años”.

La polémica continúa, pues Kurt no se ha pronunciado sobre cuál fue el estatus final de su relación con la actriz, mientras que medios como La Vanguardia exponen la posibilidad de que el fotógrafo pudiera acceder a “todos los bienes conyugales que estaban siendo divididos durante el divorcio”, en un escenario donde el divorcio no se hubiera concretado.

La actriz estadounidense estrella de 'Beverly Hills: 90210', Shannen Doherty, ha muerto a los 53 años tras luchar contra el cáncer desde 2015. (Foto de VALERIE MACON / AFP). (VALERIE MACON/AFP)

Así como también detalla que de haberse concretado el divorcio se pasaría a leer el testamento de Shannen Doherty (en caso de existir) y si no, se tiene conocimiento previo que Rose Elizabeth Doherty, madre de la actriz, es la principal beneficiaria. Sobre estos datos no se tienen más detalles, hasta ahora.

¿Por qué se divorciaban Kurt Iswarienko y Shannen Doherty?

En enero del 2023 la pareja conformada por Kurt Iswarienko y Shannen Doherty se separó definitivamente por “diferencias irreconciliables”, de acuerdo con la información de la publicista de la actriz, Leslie Sloane, que quedó confirmada meses después, en abril, cuando Shannen solicitó formalmente el divorcio.

Recordemos que la salud de la actriz se fue deteriorando desde que fue diagnosticada con cáncer de seno, pasó por un tratamiento que la puso en remisión, pero que, finalmente, regresó como metástasis de etapa 4 en 2019.

Shannen Doherty se siente preocupada por su madre, pues se quedaría sola en caso de que la actriz falleciera antes que ella. (Foto: Especial). (Facebook @Shannen Doherty)

Las “diferencias irreconciliables” que detonó en el divorcio de la pareja fue una infidelidad de dos años que descubrió Shannen Doherty por parte de su esposo, justo antes de someterse a una cirugía cerebral:

“Fui a la operación pronto por la mañana y cuando estaba a punto de empezar me enteré de que mi matrimonio estaba básicamente acabado, que mi marido me había estado siendo infiel durante dos años. Me sentí muy traicionada”, reveló en su podcast.