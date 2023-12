¿Qué tipo de cáncer padece Shannen Doherty, actriz de ‘Beverly Hills 90210′, que se extendió a sus huesos?

“No he terminado de vivir”, compartió la actriz Shannen Doherty, quien formó parte del elenco de Beverly Hills 90210, en una reciente conversación en la que habló sobre el cáncer con el que batalla desde 2019.

Shannen Maria Doherty, conocida solamente por su primer nombre, es una intérprete estadounidense originaria de Memphis, Tennessee, que empezó su carrera profesional a los 10 años con una aparición en el programa de Father Murphy en 1981.

Sin embargo, el salto a la fama de Doherty no fue hasta 1990 con la producción de Beverly Hills 90210 en la que interpretó al personaje de Brenda Walsh y compartió créditos con artistas como Luke Perry, Jennie Garth, Jason Priestley, entre otros.

El proyecto más reciente de Shannen Doherty fue una película en la que participó con Mel Gibson llamada Hot Seat: En la mira (2022).

¿Qué enfermedad tiene Shannen Doherty?

En 2015, Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama, por el que se sometió a quimioterapia, radioterapia y se realizó una mastectomía, un proceso quirúrgico que extirpa el seno afectado por la condición.

Dos años después, Shannen compartió que su cáncer entró en remisión, Cleveland Clinic señala que se trata del momento en el que los tratamientos reducen los signos de la enfermedad; sin embargo, en 2019 reveló que su afectación regresó.

Recientemente, Shannen Doherty habló sobre el tipo de cáncer que padece. (Foto: Facebook / @Shannen Doherty)

En conversación con People, Shannen Doherty reveló que padece de cáncer metastásico de mama en etapa 4 que se ha expandido hasta sus huesos.

“No quiero morir. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, aseguró la actriz en entrevista con aquel medio.

¿Cómo es el tipo de cáncer que padece Shannen Doherty?

El sitio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), explican que el cáncer de mama es una enfermedad en la que las células del seno crecen de forma descontrolada, hay diferentes tipos.

De acuerdo con los CDC, los tipos de cáncer de mama dependen de las células cancerígenas, estos son los principales:

Carcinoma ductal invasivo : Aquel en el que las células cancerosas empiezan en los conductos y luego crecen en otras partes del tejido mamario.

: Aquel en el que las células cancerosas empiezan en los conductos y luego crecen en otras partes del tejido mamario. Carcinoma lobulillar invasivo: Cuando las células cancerosas comienzan en los lobulillos, un tipo de glándula, y luego se extienden en otros tejidos.

Hay diferentes tipos de cáncer de mama. (Foto: Shutterstock)

Además de estos, existe un enorme listado con tipos de cáncer de mama; sin embargo, Shannen Doherty no reveló que cuál es el que padece, lo que sí mencionó es que su enfermedad hizo metástasis y se encuentra en etapa cuatro.

La plataforma de American Cancer Society, señala que el cáncer en estado cuatro son aquellos que se han extendido, es decir, metastatizado, más allá de la mama hacia otras partes como: huesos, hígado, pulmones y el cerebro.

¿Cuáles son los tratamientos del cáncer que tiene Shannen Doherty?

Para tratar su cáncer, Shannen Doherty compartió a People que está a la espera de poder participar en ensayos clínicos.

American Cancer Society comparte que para tratar a la enfermedad se puede realizar alguno de los siguientes procedimientos o una combinación de ellos: terapia hormonal, quimioterapia, fármacos dirigidos e inmunoterapia.

Según Cleveland Clinic, algunos de los síntomas, en el caso del cáncer metastatizado en los huesos, incluyen los siguientes: