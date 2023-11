Muere Frances Sternhagen, actriz de ‘Sex and the City’, a los 93 años; Kristin Davis se despide

La actriz Frances Sternhagen, quien interpretó a Bunny MacDougal en 'Sex and The City', murió a los 93 años. (Foto: Shutterstock)

La actriz Frances Sternhagen, quien participó en exitosas series como Sex and the City, falleció a los 93 años “pacíficamente por causas naturales” en New Rochelle, Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado.

Sus allegados aseguraron que buscarán celebrar su carrera artística cerca del que sería su cumpleaños 94, en enero próximo. Su hijo, John Carlin, escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales.

John Carlin escribió sobre Frances Sternhagen en redes sociales. (Foto: Instagram @wassadamo)

“Estuvimos juntos la semana pasada, y hablamos el lunes por la tarde, dijimos lo mucho que nos queríamos y nos echábamos de menos”, explicó en la publicación que acompañó con varias imágenes. “Tengo mucha suerte de poder llamarla mi mamá, mi amiga, mi compañera de canto y baile”, añadió.

Kristin Davis también reaccionó a la noticia en una historia de Instagram en donde mandó condolencias a sus seres queridos. “Vivió una vida maravillosa y plena, fue un placer trabajar con ella”.

Kristin Davis se despidió de la actriz con la que compartió créditos en 'Sex and the City'. (Foto: Instagram @iamkristindavis)

¿Quién fue Frances Sternhagen?

Frances Sternhagen nació el 13 de enero de 1930 en Washington, DC. De acuerdo con The New York Times, asistió a las escuelas Potomac y Madeira antes de ingresar al Vassar College para estudiar historia, aunque un asesor la convenció para que probara el teatro.

Luego de graduarse -en 1951- fue rechazada en una audición en el Brattle Street Theatre y se inscribió a cursos de teatro en la Universidad Católica de América. Su debut fue gracias a Thieves Carnival, antes de iniciar su carrera en Broadway.

Su primer papel en televisión fue en The Skin of Our Teeth (1955) y continuó en proyectos como The Closer, ER, Cheers y Sex and the City, en la que le dio vida a Bunny MacDougal, la mamá de Trey (el primer esposo de Charlotte), lo que le dio su tercera nominación al Emmy.

En 2013 recibió el Obie por su trayectoria, que también incluye cine desde su primera aparición en la pantalla grande con Up the Down Staircase (1967), pasando por Starting Over (1979), Bright Lights, Big City (1988), Julie & Julia (2009), The Hospital (1971), Independence Day (1983) y Misery (1990).

También fue acreedora de 2 premios Tony por The Good Doctor (1974) y The Heiress (1995), aunque fue reconocida por su trabajo en The Sign in Sidney Brustein’s Window (1972), Angel (1978), On Golden Pond (1979) y Morning’s at Seven (2002).