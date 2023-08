Muere repentinamente Chris Peluso, actor de Broadway en ‘Mamma Mia’ y ‘Wicked’

Chris Peluso, actor que destacó en escena en Broadway gracias a obras de teatro como Mamma Mia y Wicked, falleció a los 40 años, según confirmó el departamento de Teatro Musical de la Universidad de Michigan.

Peluso se alejó temporalmente de la actuación en 2022 para recibir tratamiento por trastorno esquizoafectivo, por el que sus amigos crearon una colecta en GoFundMe para ayudarlo a pagar su tratamiento médico.

Los problemas mentales de Chris Peluso

En la petición se explicó que parte de los síntomas de sus problemas mentales era que experimentaba una paranoia debilitante. Como respuesta, se obtuvieron más de 25 mil dólares.

“Además de afectar su capacidad para trabajar en el campo en el que construyó su carrera durante los últimos 18 años, la salud mental de Chris ha afectado todos los aspectos de su vida”, se leía en la petición vía E!

Chris Peluso fue popular con obras como 'Funny girl'. (Foto: Instagram @charlottefordyce)

Chris se mudó de Londres a Estados Unidos, en donde no tenía seguro de atención médica, lo que causaba preocupación a sus allegados, ya que había sido hospitalizado durante aproximadamente dos semanas.

“Esperemos que esto ayude a crear conciencia sobre cómo tantos sufren de enfermedades mentales en silencio. Nunca se sabe por lo que alguien puede estar pasando. Sean amables el uno con el otro”, reflexionó el actor en agradecimiento al apoyo.

Asimismo, aseguró que pudo mantener de nuevo un trabajo e incluso comenzó a grabar algunas audiciones. “Va a ser un proceso de por vida ir a terapia y trabajar con médicos, pero estoy mucho mejor de lo que estaba antes del tratamiento. Realmente significa mucho para mí tener un apoyo tan increíble de todos ustedes. Nada de este progreso habría sido posible sin ti”, añadió.

¿Quién fue Chris Peluso?

Se graduó de la Universidad de Michigan y, de acuerdo con People, se encontraba cursando una maestría en consejería terapéutica. Su popularidad llegó en 2004, cuando interpretó un papel en Assassins.

Otros de sus proyectos fueron West Side Story, Les Misérables, Lestat, The Glorious Ones, Beautiful: The Carole King Musical y Funny Girl. Apareció también en el escenario de Londres en Show Boat, Miss Saigon, The Woman in White y Death Takes a Holiday.