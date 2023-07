Así fue la carrera de la cantante Sinéad O’Connor y su lucha contra problemas mentales

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor murió a los 56 años, según informó su familia. Aunque no se han dado a conocer las causas oficiales del deceso, durante varios años luchó contra sus trastornos mentales, los cuales empeoraron tras el suicidio de su hijo Shane a los 17 años en 2022.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, expresaron vía Variety.

Recientemente, se había mudado a Londres y afirmó que estaba trabajando en un álbum que tenía planeado lanzar el próximo año. Además, tenía pensada una gira por Australia y Nueva Zelanda en 2024, además de Europa y Estados Unidos en 2025.

Sinéad O’Connor: Así fue su infancia

A los 8 años, sus padres se divorciaron y ella creció en medio de abusos y violencia por parte de su madre.

Antes de ser reconocida mundialmente por su música, O’Connor estuvo ingresada durante 18 meses en el Asilo Magdalene debido a su absentismo escolar y a que la encontraron robando en tiendas.

Uno de los sencillos más populares de Sinéad O’Connor es ‘Nothing Compares 2 U’. (Foto: Shuttterstock)

La trayectoria de Sinéad O’Connor

A mediados de los años ochenta integró la banda Ton Ton Macoute. Debutó en 1987 como solista gracias a The Lion and the Cobra, disco con el cual obtuvo una nominación al Grammy como la mejor interpretación vocal femenina de rock.

De su segundo disco I Do Not Want What I Haven’t Got se desprende uno de sus mayores éxitos con ‘Nothing Compares 2 U’; con él ganó un Grammy a la mejor interpretación de música alternativa. Pero la artista también formó parte de la película The Butcher Boy (1997).

Su carrera incluye el soundtrack del filme Albert Nobbs en 2012 con el tema ‘Lay Your Head Down’, canción con la que recibió otra nominación, ahora al Globo de Oro.

Las polémicas de Sinéad O’Connor. Así luchó contra sus problemas mentales

En 1993 protestó contra el abuso sexual dentro de la Iglesia al romper una foto del Papa Juan Pablo II, lo que se suma a otras actitudes polémicas por las que fue criticada.

Tras convertirse a la religión, dijo que no quería convivir más con blancos (no musulmanes) y cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat.

Se le conocieron varios intentos de suicidio y descargos en redes sociales. En 2003 detalló que se le había diagnosticado con un trastorno bipolar.

Además de confesar que lo había intentado a sus 33 años, dijo que en 2011 tomó pastillas. En 2015 se expresó en Facebook: “A lo que se me ha sometido ha sido extremadamente cruel”, fueron algunas de sus palabras.

Sinéad O’Connor habló en varias ocasiones de sus problemas mentales. (Foto: Facebook Sinéad O'Connor)

En 2017 señaló a su familia por no cuidar de ella por medio de un video en el que dijo: “No hay absolutamente nadie en mi vida, excepto mi médico, mi psiquiatra (…) Toda mi vida gira alrededor de no morir, y eso no es vivir”.

Tras el deceso de Shane en enero del año pasado, volvió a manifestar preocupación entre sus fans luego de afirmar que no merecía vivir al no soportar su duelo y posteriormente ser hospitalizada.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido. He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona”, dijo a través de Twitter, aunque luego pidió disculpas al internarse voluntariamente luego de la muerte de Shane. “Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, añadió entonces.