La trágica muerte del hijo de Sinéad O’Connor: ¿Qué le pasó a Shane luego de huir del hospital?

La icónica cantante irlandesa Sinéad O’Connor falleció este lunes, año y medio después de la muerte de su hijo Shane, de 17 años, por lo cual la intérprete de ‘Nothing Compares to You’ se internó voluntariamente en ese entonces en un hospital tras expresar mensajes en redes sociales que causaron preocupación por su salud mental.

Sinéad O’Connor tenía 56 años, su familia confirmó la noticia a través de un comunicado citado por The Irish Times: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”.

O’Connor tuvo cuatro hijos: Jake Reynolds, Roisin Waters, Yeshua Francis Neil Bonadio y Shane, cuya desaparición y muerte la afectó al punto de tener pensamientos suicidas de nuevo.

Uno de los sencillos más populares de Sinéad O’Connor es ‘Nothing Compares 2 U’. (Foto: Shuttterstock) Uno de los sencillos más populares de Sinéad O’Connor es ‘Nothing Compares 2 U’. (Foto: Shuttterstock)

¿De qué murió Sinéad O’Connor?

No se reveló la causa oficial de su muerte. En 2003, Sinéad fue diagnosticada con depresión y trastorno bipolar, además tenía histerectomía radical y agorafobia.

La cantante tuvo dos intentos de suicidio entre 2011 y 2012, además de una sobredosis en 2015. Un año después fue buscada por la policía de Chicago como ‘suicida desparecida’.

“La enfermedad mental es como las drogas, no le importa quién eres, y lo que es peor, al estigma no le importa quién eres. No hay absolutamente nadie en mi vida, excepto mi médico, mi psiquiatra. El hombre más dulce en la Tierra, que dice que soy su heroína, y eso es lo único que me mantiene con vida en el momento... y eso es un poco patético. Toda mi vida gira alrededor de no morir, y eso no es vivir”, dijo ella en un video de 2017.

Sinead O'Connor murió a los 56 años.

Sinéad vivió situaciones complicadas, desde violencia familiar, sexual, 18 meses en una correccional y problemas de salud mental, le cantaba al amor y a la tristeza, como en su canción ‘Nothing Compares 2 U’, el sencillo número uno en el mundo en 1990, según Billboard Music Awards.

Fue una artista polémica: rompió una fotografía del papa Juan Pablo II en 1992 en un programa en vivo; en 2018 declaró que no quería convivir más con blancos (no musulmanes) tras su conversión a la religión; también boicoteó los Premios Grammy porque no quería “ser parte de un mundo que mide la capacidad artística por el éxito material”.

¿Qué pasó con el hijo de Sinéad O’Connor?

El 6 de enero de 2022 comenzó una pesadilla para Sinéad O’Connor: su hijo Shane, a quien tuvo con el músico folk irlandés Donal Lunny, desapareció del hospital Tallaght, en Dublín, Iralnda, donde había estado internado para recibir ayuda psiquiátrica luego de dos intentos de suicidio.

Sinéad le envío mensajes a su hijo a través de sus redes sociales para tratar de convencerlo de volver:

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital”.

Sinéad O'Connor expresó sus deseos de no querer vivir tras la muerte de su hijo de 17 años (Foto: Facebook SineadOConnor)

En enero de 2019, la cantante también pidió ayuda con su hijo adolescente después de que desapareciera y fue encontrado 3 días después.

De acuerdo con Daily Mail, Shane fue visto por última vez el 7 de enero de 2022 en Tallaght, sur de Dublín y al día siguiente la búsqueda fue suspendida luego de 26 horas.

Ese día la policía local encontró el cuerpo del joven en el área de Bray de Wicklow: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, mantente en paz”, escribió en sus redes sociales.

La cantante le dedicó el tema Ride natty ride, de Bob Marley: “La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”.

Sinead O’Connor informó que Shane se ahorcó después de escapar del hospital donde estaba en vigilancia, “he identificado formalmente los restos de mi hijo Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, escribió.

La cantante criticó al hospital y a la agencia Tusla para la infancia y la familia por “facilitar su muerte” con un actuar negligente.

Sinéad O’Connor se internó voluntariamente en una clínica tras la muerte de su hijo Shane. (Foto: EFE)

Días después, la artista comenzó a publicar mensajes alarmantes: “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido. He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona. Y todos ustedes solo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, escribió en Twitter.

Luego de ello, anunció que se internaría en un hospital para recibir ayuda: “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.