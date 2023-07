‘Nothing compares to you’: Muere Sinéad O’Connor a los 56 años

La cantante irlandesa, Sinéad O’Connor, falleció a los 56 años, reportó el diario Irish Times. La intérprete irlandesa, conocida por el tema ‘Nothing compares to you’, grabó alrededor de 10 álbumes.

Ni familiares y personas cercanas han se han pronunciado acerca del fallecimiento de la cantante y tampoco se ha dado a conocer la causa de su deceso.

En enero de 2022 Sinéad informó que el cuerpo de su hijo Shane Lunny, de 17 años, había sido localizado en Wicklow, Irlanda. Posteriormente dio a conocer que el adolescente se había suicidado: “Ha decidido poner fin a su lucha terrenal”, escribió en su mensaje.

Días después del anuncio, O’Connor fue internada en un hospital psiquiátrico tras varias crisis de salud mental derivadas de la muerte de su hijo.

¿Qué enfermedades sufría Sinéad O’Connor?

De acuerdo con una entrevista que Sinéad dio a la revista People en mayo de 2021, había sido diagnosticada con trastorno bipolar, estrés postraumático complejo y trastorno límite de la personalidad.

Sin embargo, en 2003 la intérprete ya había declarado públicamente que padecía depresión y trastorno bipolar.

En una entrevista con el comediante Tommy Tiernan, Sinéad confesó que además de sus diagnósticos de salud mental también había padecido algunos problemas físicos que habían afectado varios aspectos de su vida.

“Sufrí una histerectomía radical (con extirpación de útero, ovarios, cuello uterino, trompas de Falopio y tejido)”, reveló para su entrevistador.

Durante la misma charla, Sinéad contó que también tenía agorafobia, una condición que no le permitía desarrollar plenamente su vida en espacios del exterior.

“Nadie lo sabe, no suelo sacar el tema, pero tengo miedo a los espacios abiertos y no salgo mucho”, señaló.

Asimismo apuntó que era una persona solitaria, no solo por su fobia sino porque no tenía muchos allegados: “¿Tengo muchos amigos? No, la verdad es que no”.

Trayectoria de Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda. Los conflictos entre los padres de Sinéad influyeron en la formación de su carácter y derivaron en algunos conflictos durante la adolescencia de la cantante.

Cuando Sinéad tenía 15 años fue internada en un colegio-reformatorio llamado Centro de Capacitación de Grianan, donde daría sus primeros pasos en la música, pues una de las voluntarias del lugar vio el talento de la joven cuando cantaba ‘Evergreen’ de Barbra Streisand.

Durante su estancia en Newtown School, en 1983, Sinéad grabó un demo con cuatro canciones y posteriormente hizo una presentación que fue bien recibida por sus espectadores.

Su etapa profesional arrancó como vocalista de Ton Ton Macoute le valió su primera firma en una discográfica llamada Ensing Records.

Pero fue en 1987 con The Lion and the Cobra cuando debutó de forma arrasadora en Europa.

Tras ese éxito se convirtió en la sensación en 1990 con su versión de ‘Nothing Compares 2 U’ de Primce, cuya actuación demoledora encabezó las listas de éxitos desde Europa hasta Australia y se intensificó por un video promocional que presenta un close up de los ojos grises de O’Connor en primer plano.