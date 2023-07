Bárbara Mori también habló sobre su separación de Sergio Mayer: ‘Era super infeliz’

Hace unos días, Sergio Mayer compartió los motivos detrás de su separación de Bárbara Mori en La Casa de los Famosos México, reality show en el que actualmente participa.

“Ella era muy joven, tenía 19, 20 años, empezaba su carrera, yo ya traía un background y yo quería que fuera disciplinada (…) hay gente que no puede o no le gusta (…) cometí el error de haber sido manager, papá, esposo (…) y eso fue un error tremendo que yo reconozco, fue un error mío”, explicó a Wendy Guevara y Apio Quijano.

Tras estas declaraciones, en redes sociales revivieron una plática en la que Bárbara Mori contó su versión sobre la ruptura entre ella y el padre de su hijo, Sergio Mayer Mori.

La vez que Bárbara Mori habló sobre su relación con Sergio Mayer

En 2020, la protagonista de Rubí (2004) platicó en una transmisión en vivo con Marimar Vega sobre distintos temas, entre ellos de la separación de Sergio Mayer, con quien tuvo un hijo y duró alrededor de cinco años en pareja.

La actriz de 45 años compartió en aquel entonces que, contrario a lo que señaló Mayer en el reality show, ella vivía bajo sus órdenes, pues existía una marcada diferencia de edad entre ambos.

Sergio Mayer y Bárbara Mori estuvieron juntos alrededor de cinco años. (Cuartoscuro)

“Viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mí misma y al crecer en un entorno así yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada”, señaló en primera instancia.

De igual forma, aceptó en aquella plática que: “todas las decisiones eran tomadas desde el miedo y la inseguridad” gracias a todos los traumas de la infancia con los que creció y la hicieron una persona sin capacidad de tomar decisiones por sí misma o creer que merecía algo mejor para ella.

Bárbara Mori contó por qué se separó de Sergio Mayer

La actriz compartió que, su principal motivación para separarse de Sergio Mayer fue su hijo, pues no quería que viviera las mismas situaciones por las que ella pasó en su infancia.

“Yo era superinfeliz. Luché más años para que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que allí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien (mi hijo)”, aseguró en aquella ocasión.

Bárbara Mori y su hijo llevan una buena relación. (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Las palabras de Bárbara Mori revivieron gracias a lo que Sergio Mayer Bretón dijo recientemente sobre ella, señalándola como una persona indisciplinada, contrario a lo que él era.