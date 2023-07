Alexa Hoffman grita en apoyo a Sergio Mayer afuera de ‘La Casa de los Famosos’

Los participantes de La Casa de los Famosos México recibieron el apoyo de Alexa Hoffman, quien acudió afuera de las instalaciones en donde se encuentran encerrados para demostrar su afecto hacia Sergio Mayer y los demás integrantes del ‘team infierno’.

Con gritos, la joven compartió el momento en sus historias en redes sociales, en donde incluso retrató cuando convence a un policía que llegó a impedirlo. “Esta con el megáfono y nos vamos, ¿sí?”, dijo en el video publicado junto al mensaje: “tuvimos que rogarle al poli, pero lo logramos un poco”, que escribió junto a emoticones de carita sonriente con lágrimas.

El exGaribaldi es uno de los líderes del equipo, por lo que recibió una dedicatoria especial por parte de la hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra. “Sergio, Nicola, Wendy, todo México los ama. Venga ‘team infierno’. Te adoro Sergio, soy Alexa”.

Alexa Hoffman le gritó a Sergio Mayer en el reality show. (Foto: Instagram @alexaa.hoffman)

¿Cuál es la relación de Sergio Mayer con Alexa Hoffman?

En una ocasión, Mayer le contó a sus compañeros del reality show el acercamiento que tuvo Alexa luego de ver cómo apoyó a Valentina Crespo en su caso de abuso sexual contra su padre Ricardo Crespo.

Ante ello, decidió ayudarla para acusar a Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión tras ser encontrado culpable del delito de corrupción de menores.

“Me explicó que cometió el error de ir primero a los medios, eso no la hace una farsante. La gente te juzga y te dice ‘¿por qué no fuiste primero acá y luego acá?’. Yo jamás le pedí pruebas porque eso es revictimizar, le dije ‘yo no quiero ver, a mí no me enseñes’”, señaló.

Daniela Parra, la hija mayor del actor, lo acusó de tráfico de influencias y posteriormente el expolítico denunció que tanto él como su familia han recibido ataques y amenazas. “Con tal de hacerme daño, desacreditaron la versión de la víctima, de la menor de edad”, añadió.