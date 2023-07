Apio Quijano pide ser el sacrificado del ‘team infierno’ para salir de ‘La Casa de los Famosos’

El actor español Jorge Losa le ganó a Sergio Mayer el liderato de esta semana dentro de La Casa de los Famosos, por lo que entre los beneficios que obtuvo por cuarta ocasión se encuentra la inmunidad y el poder salvar a alguno de los nominados del reality show.

En el pasado, Losa ya ha elegido en dos ocasiones a la boxeadora mexicana ‘La Barby’ Juárez, quien es la única compañera del ‘team cielo’ en competencia luego de la salida de Bárbara Torres, la sexta expulsada.

Por ello, es probable que un integrante del ‘team infierno’ deje la casa el próximo domingo. Antes de darse a conocer las nominaciones de este miércoles, el equipo conformado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano sabían de las nulas posibilidades de seguir inmunes.

Jorge Losa es el líder de la semana del reality show. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

Apio Quijano pide a sus compañeros que lo nominen

En medio de la plática con los otros famosos, el cantante de Kabah les pidió que lo nominen. “Bueno, yo quiero decirles algo al ‘team infierno’. Si nos toca perder el liderazgo, me sacrifico, eh; o sea, me sacrifico para salir. Quiero que ustedes cinco estén en la final”, les dijo.

Como respuesta, Sergio Mayer y Poncho de Nigris le respondieron que él no decide, ya que eso lo hará el público. “Sí, pero igual digo que no voten por mí. Te juro, la neta. Yo no quiero...”, prosiguió ante las negativas.

Mayer aseguró que lo daría todo de sí en la prueba, “y si nos llegan a ganar, vamos a buscar el menos daño para competir y vamos a tener que salir 3 a huev...”, añadió. “Va a ser la nominación en vivo, vamos a ver a quiénes nos mandan ahí”, reiteró Poncho.

Aún son 8 celebridades las que permanecen encerrados y vigilados las 24 horas en la búsqueda del premio de 4 millones de pesos. “Soy Juan Escutia”, dijo Quijano al compararse con el niño héroe que dio su vida por la patria en la Batalla de Chapultepec.