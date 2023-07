Sergio Mayer dice que es momento de nominar a Wendy: ‘Perdón... nos tenemos que proteger’

La sexta nominación en la Casa de los Famosos México ha despertado polémica en el Team Infierno, pues Sergio Mayer, uno de sus integrantes, sugirió en una charla que Wendy Guevara debe ser una de las candidatas para la gala de esta noche.

En una plática entre Mayer, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, el exdiputado aseguró que debido a una cuestión de estrategia había llegado el momento de nominar a Wendy, favorita del público.

Wendy Guevara es una de las participantes más fuertes en la Casa de los Famosos. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Por qué Sergio Mayer quiere que Wendy sea una de las nominadas?

De acuerdo con el ex Garibaldi, el equipo Infierno llegó a “un cuello de botella”, pues al team contrincante solo le quedan tres participantes.

Además, dado el nombramiento de ‘Barby’ Juárez como líder de la semana, dos de sus integrantes están salvados automáticamente.

Por ello, solo uno del equipo Cielo podrá estar entre los nominados. Los otros dos tendrán que salir del team Infierno.

Mayer argumentó que se trata de un pacto en el que deberán estar de acuerdo para seguir sin riesgo en el juego.

“Si nosotros tuviéramos estrategia ahorita sin romper nuestro pacto, ¿de qué nos sirve dar 18 puntos a dos personas si una de ellas se va a salvar? En cambio si decimos ‘ok, vamos a salir contra A’ vamos a buscar las opciones entre nosotros de quién sería bueno que se confrontara”, expresó el exfuncionario.

'Poncho' de Nigris es parte de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @ponchodenigris)

En la supuesta estrategia, el o la nominada del equipo Cielo debería salir sin mayor conflicto de la Casa, dado que los nominados del team Infierno serían participantes más fuertes y favoritos de la audiencia.

Según Sergio, Wendy no correría ningún peligro.

“Wendy no ha salido nominada, él (Nicola) no ha salido nominado... perdón, no hay opción, nos tenemos que proteger”, aseguró a sus interlocutores.

Si bien Nicola aceptó el ‘trato’, de Nigris no mostró conformidad con la propuesta pues aseguró que esto podría despertar el descontento de los seguidores.

“A la gente no le va a gustar que nos mandemos nosotros”, mencionó.

Emilio Osorio, hijo de Niurka, no tomó postura clara sobre la propuesta de Sergio, sin embargo sugirió que la moción debía conocerla el resto del equipo para hacer un consenso.

Emilio Osorio estuvo nominado la semana pasada. (Foto: Instagram @emilio.marcos)

¿Quiénes son los participantes que quedan en la Casa de los Famosos México?

El domingo pasado se llevó la quinta eliminación en el reality show, cuyo elegido fue Paul Stanley, integrante del team cielo.

Durante su despedida, el conductor lanzó un mensaje a Sergio Mayer y Poncho De Nigris, del team Infierno, y los acusó de ser traicioneros.

“Como carne de cañón, puse el pecho por mi equipo, creo que valía la pena arriesgarse, aquí estoy”, comentó el conductor antes del veredicto final.

Paul Stanley fue el quinto eliminado de 'La casa de los famosos México'. (Foto: Instagram / @paulstanleyd).

Además, en una de las interacciones en la Casa, el hijo de Paco Stanley le advirtió a Wendy que solo la estaban utilizando y que terminarían por ‘voltear bandera’.

Los integrantes que aún permanecen en el programa son:

Team Infierno:

Wendy Guevara (influencer)

Poncho de Nigris (influencer)

Apio Quijano (cantante)

Nicola Porcella (actor)

Sergio Mayer (cantante)

Emilio Osorio (actor)

Team Cielo:

Bárbara Torres (actriz)

Mariana ‘Barby’ Juárez (boxeadora)

Jorge Losa (actor)

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México en vivo?

Para ver el reality show las 24 horas y los siete días de la semana puedes contratar la plataforma de Vix o sintonizar uno de los canales de Televisa para ver los resúmenes.