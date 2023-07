Paul Stanley habla de su salida de ‘La Casa de los Famosos México’: ‘Los traicioneros están ahí’

Este domingo, Paul Stanley fue el quinto eliminado de La casa de los famosos México, un reality show en el que 14 celebridades compiten por un premio de 4 millones de pesos mientras son aislados y monitoreados las 24 horas.

Después de 36 días, el conductor del ‘team Cielo’ fue el primer hombre en ser eliminado, ya que hasta ahora solo habían salido mujeres. Al despedirse de sus compañeros, él lanzó un mensaje a Sergio Mayer y Poncho De Nigris, integrantes del ‘team Infierno’, donde los acusó de ser traicioneros.

Para esta ocasión, habían sido nominados la boxeadora ‘Barby’ Juárez (quien fue salvada por Jorge Losa, líder de la casa en la semana), el cantante Sergio Mayer, Paul Stanley y el actor Emilio Osorio.

Paul, hijo de Paco Stanley, fue además quien tuvo a más de sus compañeros a favor de su salida, ya que durante los posicionamientos se coloraron detrás de él: Apio Quijano, Nicola, Wendy Guevara, Poncho de Nigris.

Nominados de 'La Casa de los Famosos México' del 5 de julio. (Foto: Instagram /@lacasafamososmx)

“Como carne de cañón, puse el pecho por mi equipo, creo que valía la pena arriesgarse, aquí estoy”, comentó el conductor poco antes de saber que saldría de la casa.

Luego de que votaron más de 15 millones de personas del público, se decidió que Stanley dejara la casa.

¿Por qué Paul Stanley acusó a Sergio Mayer y Poncho De Nigris?

Paul llegó al foro donde estaba su pareja Joely Bernat, quien momentos antes había comentado que le alegraba su salida, pues ya estaba subiendo la intensidad del concurso y comenzaban a meterse con las familias en la casa.

Cabe recordar, que en días pasados Poncho incluso le preguntó a Paul sobre la supuesta bolsa de droga que se le cayó a su papá Paco Stanley en un programa en vivo.

Paul también agradeció al público que votara a favor de Emilio y Sergio: “Me rompieron la cabeza, salí tronadísimo, no sabes las emociones, salgo muy vulnerable, ya estaba desesperado. Es algo bien fuerte”.

Cinco de los 14 participantes de 'La Casa de los Famosos México' han salido. (Foto: TikTok / @scarleth_392).

Además, Stanley agregó que considera que hizo las cosas bien, pero no le gustaba la manera de jugar de Sergio Mayer, “no sé si voy a extrañar a los de la casa en un ratito”.

Luego de ello, Galilea Montijo le mostró videos de lo que sus compañeros hablaban de él a sus espaldas, en especial fragmentos del equipo Infierno, donde Mayer dice que es muy necesario porque es el que cocina o que es “traicionero” por salirse del cuarto del equipo Infierno; o imágenes de De Negris, quien dice que ya está “doblando las manitas”.

Stanley expuso que él no quiso ser de los Infiernos: “no quisiera meterme, hablar de más, hay veces que es mejor no confiar a las personas... no me voy a quemar, no es la ley de vida con la que me he regido siempre, prefiero no hacer mal a la gente. Los traicioneros están ahí: es Sergio y Poncho, mis compañeras lo pueden decir, tienen ahí su ‘deal’ y se están jalando a Emilio”.

En el mensaje de despedida a sus compañeros, Paul les dijo: “Me enseñaron varios videos. Invito a todos a que sean autónomos, usen su voto para bien, piénselo bien. Quiero dejar en claro a Sergio y a Poncho: el pinche traicionero, así como ustedes lo dijeron, no fui yo”.

Además, antes de terminar el video, mencionó “nos vemos en el hotel”, en referencia al supuesto acuerdo entre Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Sofía Rivera Torres, Marie Claire Harp y Paul Stanley, a quienes Ferka acusó de tener una “regla de oro”, una alianza antes de entrar a la casa.

Ferka dijo en una entrevista con Adela Micha: “Inclusive hay negociaciones que repartieron el pastel antes de entrar. Yo me fui enterando, ya lo olí, lo olía y sabía porque yo vi unas cosas en el hotel que previamente nos encerraron, pero una persona muy confiable que hicimos una gran amistad, me contó todo lo de la ‘regla de oro’”.

Regla de oro? #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/uAt9K72EDU — La Casa De Los Famosos México (@lacasadelosf) July 10, 2023

¿Quiénes participan en La Casa de los Famosos México?

Equipo Infierno:

Wendy Guevara (influencer)

Poncho de Nigris (influencer)

Apio Quijano (cantante)

Nicola Porcella (actor)

Sergio Mayer (cantante)

Emilio Osorio (actor)

Equipo Cielo:

Bárbara Torres (actriz)

Mariana ‘Barby’ Juárez (boxeadora)

Jorge Losa (actor)

Eliminados: