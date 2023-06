¿Cuánto dinero ganan los participantes de ‘La casa de los famosos’?

¿Qué se llevan las personalidades de La casa de los famosos México, además de una inesperada visibilidad en televisión, streaming y redes sociales? Este 4 de junio se estrenó un reality show con 14 celebridades que deben estar 10 semanas en aislamiento en una casa.

Este programa al estilo Big Brother tuvo su primera edición en 2021. Los participantes son monitoreados 24 horas y cada fin de semana la audiencia vota para salvar a su nominado favorito, ¿pero tienen un salario solo por estar ahí?, ¿cuánto dinero se pueden llevar?

¿De cuánto es el premio de ‘La casa de los famosos México’?

Este año se estrenó la versión mexicana del reality show, es una competencia en que el último habitante en salir de la casa se lleva un premio de 4 millones de pesos.

Sin embargo, de forma no oficial, la conductora Maxine Woodside comentó en su programa ‘Todo para la Mujer’ que cada uno de los integrantes recibe un sueldo según su popularidad.

¿Cuánto ganan a la semana los participantes de ‘La casa de los famosos México’?

Por ejemplo, la comunicadora afirma que la influencer Wendy Guevara (que participa por primera vez en uno de estos programas) gana menos que el exparticipante de Big Brother y político Sergio Meyer:

Los menos famosos: alrededor de 100 mil pesos a la semana.

Los más famosos: 200 mil y 300 mil pesos por semana.

Wendy Guevara y Emilio Osorio comparten habitación en 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial / @emilio.marcos)

“Todo mundo quiere ganar, son 4 millones de pesos, más lo que les están pagando por semana, porque les están pagando por semana, unos están cobrando más que otros, según hayan hecho su contrato”, agregó Woodside.

A finales de 2022, la modelo Tefi Valenzuela, una participante de una edición anterior del reality, comentó en un medio peruano que había ganado muy bien en programas mexicanos como La Casa de los Famosos.

Tefi estuvo en la casa solo una semana (fue la primera eliminada), pero durante 3 meses continuó comentando y apunta ganó cerca de 50 mil dólares (casi un millón de pesos mexicanos).

Poncho de Nigris pidió 500 mil semanales por ‘La casa de los famosos’

Hace unos meses, en febrero de 2023, el conductor Poncho de Nigris había comentado en el pódcast Viejos lobos de mar que no participó en La casa de los famosos porque no habían acordado el sueldo semanal que pedía.

En dicha emisión, su compañero del programa, el comediante Óscar Burgos dijo: “Daban 400 mil pesos por semana, yo supe”. De Nigris agregó:

“No quise hacer La casa de los famosos, estábamos negociando y les pedí una buena lana, de ‘Si me voy a meter ahí es porque va a haber un lanón porque sé que la voy a cag…, a mí me pagas tanto’... No me llegaron al precio... Quería más, quería 500 (mil) por semana y luego me los ofrecieron en otro reality que va a hacer Televisa”.

Aunado a ello, ya comienzan a pactarse negocios futuros, de hecho, Poncho de Nigris ya registro la marca ‘Ponchendy’ hace unos días, para servicios de entretenimiento; además, Wendy Guevara se proyecta para aparecer en algún otro programa, según la invitación de Juan Osorio.

Casa 'La Casa de los Famosos México' ha tenido algunas polémicas entre sus participantes. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’?