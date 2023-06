Sergio Mayer habla del caso Héctor Parra en reality: ‘Me levantaron una denuncia’

Sergio Mayer volvió a involucrarse en el caso del actor Héctor Parra cuando le contó a sus compañeros en un reality show el acercamiento que tuvo con su hija Alexa Hoffman, quien le pidió ayuda en medio de las acusaciones contra su padre.

El exintegrante de Garibaldi señaló que “con tal de hacerme daño desacreditaron la versión de la víctima, de la menor de edad” durante su participación en La Casa de los Famosos. “Trataron de justificar su ineficiencia diciendo que él no encontró elementos”, añadió.

Parra fue recientemente sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión tras ser encontrado culpable del delito de corrupción de menores.

¿Por qué Alexa Hoffman buscó a Sergio Mayer?

En las palabras del exdiputado, el acercamiento se dio luego de que le brindara apoyo a Valentina Crespo, tras lo cual Alexa lo buscó.

“Me explicó que cometió el error de ir primero a los medios, eso no la hace una farsante. La gente te juzga y te dice ‘¿por qué no fuiste primero acá y luego acá?’. Yo jamás le pedí pruebas porque eso es revictimizar, le dije ‘yo no quiero ver, a mí no me enseñes’, eso es revictimizar”.

El tema surgió luego de que la influencer Wendy Guevara contara que fue sexualmente abusada cuando era una menor de edad, tal como Hoffman. “Me levantaron una denuncia por tráfico de influencias lo cual nunca procedió”.

Daniela Parra ¿manda mensaje a Sergio Mayer?

Usuarios relacionaron con las declaraciones de Mayer con un mensaje de la hija mayor de Héctor, Daniela Parra, en las redes sociales. “Qué asco hasta donde llegan algunos personajes”, escribió.

El expolítico denunció que tanto él como su familia han recibido ataques y amenazas por inmiscuirse en el caso, razón por la que una de sus hijas le sugirió contratar seguridad. Mayer asegura que hizo lo correcto y tiene la satisfacción de que se actuó con justicia en este país.