¿Qué tiene que ver Sergio Mayer con el caso del actor Héctor Parra?

“Ya es un caso juzgado, es historia y se comprobaron los hechos”, respondió Sergio Mayer en una conversación con medios que le preguntaron sobre su opinión en relación con la sentencia que recibió Héctor Parra.

El pasado 26 de mayo se dio a conocer que el actor Héctor Parra fue sentenciado a pasar 10 años y 6 meses en prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa Hoffman.

La mexicana denunció a su padre en 2019 y, a lo largo del caso, el actor Sergio Mayer motró su apoyo hacia la víctima. Este 29 de mayo, algunos medios le preguntaron si leyó la carta que escribió Héctor Parra en prisión, a lo que el intérprete aseguró que ya no hablaría del tema.

El actor Héctor Parra cuenta con una sentencia para pasar una década en prisión. (Foto: Instagram / @hectorparrag)

¿Por qué Sergio Mayer hablaba del caso de Héctor Parra?

Sergio Mayer Bretón es un actor y cantante que empezó su carrera profesional como uno de los miembros de la agrupación Garibaldi. También participó en algunas telenovelas como La Madrastra (2005), Abismo de pasión (2012), entre otras.

También es reconocido por adentrarse en la política mexicana al convertirse en diputado federal en 2018 por parte del partido de Morena. Sin embargo, algunos de sus seguidores se cuestionan las razones por las cuales Mayer se ha involucrado en el caso de Héctor Parra.

A lo largo del proceso legal de Héctor Parra, a pesar de no estar involucrado en nada relacionado con el caso, Sergio Mayer mostró en diferentes entrevistas su apoyo hacia Alexa Hoffman. Una de las primeras ocasiones en las que habló sobre el tema fue en una entrevista con Ventaneando en 2021.

Sergio Mayer apoyó a Alexa Hoffman durante la denuncia hacia su padre.

En aquella ocasión, el conductor Daniel Bisogno le preguntó si su apoyo al caso era “una acción altruista o una búsqueda de justicia” a lo que el actor aseguró que se debía a ambas razones: “las dos cosas digámoslo así... yo voy a seguir apoyando a las víctimas de maltrato y de violencia sexual y de género”.

Asimismo, Sergio Mayer reveló quién fue una de las personas que aconsejó a Alexa Hoffman de presentar una denuncia formal ante la Procuraduría en contra de su padre: “yo les pedí que hiciéramos eso de manera correcta, que se presentara a la Fiscalía y qué esperábamos”.

En junio de 2021, durante una de las audiencias de Héctor Parra, algunos medios de comunicación abordaron a Sergio Mayer para preguntarle sobre el caso y las críticas que recibió por parte de Daniela Parra.

“No tengo ningún comentario al respecto, no sé a qué se refiere. Le dije que si ella tiene la tranquilidad de que su papá es inocente, que no se preocupe... no tengo ninguna aclaración al respecto”.

En aquel entonces aseguró que lo único que estaba haciendo era mostrar apoyo a Alexa Hoffman.

“Estoy apoyando a las víctimas... hay que entender que hay víctimas que eran menores de edad y yo creo que es momento que se empiece a hacer justicia”.

Héctor Parra fue condenado a prisión luego de la denuncia por parte de su hija Alexa Hoffman. (Foto: Instagram @hectorparrag)

La última vez que Sergio Mayer tocó el tema de Héctor Parra fue este 29 de mayo, durante una conversación con medios de comunicación, en el que aseguró “yo ya de ese tema no voy a hablar... se comprobaron los hechos, ya hay sentencia y no hay nada de que hablar”.

“Yo me siento tranquilo de haber ayudado a la víctima... que se haga justicia para las víctimas y que tengamos un poco más de empatía hacia las víctimas”, puntualizó Sergio Mayer.