Los tamales de Héctor Parra: La tamalería en Azcapotzalco donde trabajaba de repartidor

En febrero de 2021, en plena pandemia, en algunos lugares de la Ciudad de México llegaba un repartidor en moto y con cubrebocas a entregar tamales, algunas personas lo reconocían de la televisión, pues en la década de los 90 era un famoso actor de telenovelas: era Héctor Parra, quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente.

“Es curiosa la reacción de la gente porque, aunque llevo tapabocas, se me quedan viendo: ‘¿Tú eres el actor? ¡Ay, qué padre!’”, contó Parra en ese entonces al programa Sale el sol.

Pocos meses después de trabajar en ese negocio con su hija Daniela Parra, el actor fue llevado a prisión preventiva en junio de 2021, como parte de la demanda que su segunda hija Alexa Hoffman había interpuesto por abuso sexual y corrupción de menores.

En días pasados, Parra fue absuelto por siete cargos de abuso sexual, pero recibió una sentencia de 10 años y seis meses en prisión por el segundo delito.

Héctor Parra en 'La Usurpadora'.

¿Qué pasó con el negocio de tamales de Héctor Parra?

A inicios de 2021, Daniela Parra inició un negocio llamado Tamalitos chidos en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, al lado de su pareja Diego Hopster.

Según relató ella a Sale el sol, todo comenzó en medio de la pandemia de COVID: “Teníamos 200 pesos y dijimos: ‘No podemos seguir así’. Entonces la mamá de Diego nos dijo ‘¿Por qué no hacen tamales?’. Y de ahí surgió Tamalitos chidos, nos ha ido increíble”.

Pronto, Héctor Parra comenzó a trabajar con ellos como repartidor, cuando también enfrentaba la crisis por falta de trabajo:

“A Dani se le ocurrió hacer unos tamalitos los fines de semana, sacar una lanita… resulta que, prácticamente a 4 fines de semana, a un mes, ya es una empresa. Yo tengo el orgullo de ser el jefe de repartidores, el puesto me lo dio ella”, contó el actor al programa, e incluso bromeó con que hizo una solicitud de trabajo para ser aceptado como el director oficial de reparto a domicilio.

Tamalitos chidos La hija de Héctor Parra tiene un negocio de tamales. (Foto: Instagram / tamalitos_chidos)

“Yo lo hago con mucho gusto, además es algo que a mí me gusta, me gusta atender, me gusta mucho ser servicial”, agregó Parra.

Tras la detención de Héctor parra en junio de 2021, el negocio detuvo sus actividades, aunque en agosto de ese mismo año anunció en redes su regreso como ‘tamales con causa’:

“Como ya saben, Héctor es parte de la familia de Tamalitos Chidos… tendremos una venta especial para recaudar fondos y así solventar los gastos jurídicos de Héctor Parra ¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!”.

Desde entonces se ha mantenido activo y es una de las formas en que su hija recauda fondos para los costos legales de su papá.

Tamalitos chidos El negocio ha hecho ventas con causa para recaudar dinero para Héctor Parra.

¿Cuánto cuestan los tamales de Daniela Parra?

Tamalitos Chidos se encuentra en Azcapotzalco, venden en la calle Grecia 156, San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México, o bien, mediante pedidos a domicilio al número 5548565530.

Entre su menú ofertan varios sabores en precios que van de 25 a 55 pesos por pieza, los más caros son envueltos en chile poblano, además del atole en 55 pesos el litro: