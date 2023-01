Sergio Mayer es coronado como ‘rey del mariachi’; se echa ‘palomazo’ y se queda sin voz

El exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, fue coronado como ‘rey del mariachi’ durante una ceremonia en el marco del Día Internacional del Mariachi, por lo que pidió a los organizadores interpretar un ‘palomazo’ de ‘El aventurero’, que fuera popular en la voz de Pedro Fernández.

Sin embargo, antes de empezar a cantar, el exdiputado lanzó una advertencia: “Pero no me dejen solo porque si no. A ver, quiero aclarar, a mí me corrieron de Garibaldi porque no cantaba, no quiero que me corran del teatro hoy”, expresó para excusarse.

Sergio Mayer saca su inhalador en el escenario

Con una corona en la cabeza y vestido con un traje de charro, el también actor comenzó a cantar sobre el escenario –junto al mariachi Los Gavilones– una de las partes rápidas del tema cuando empezó a hacer señales de cansancio al sacar la lengua y posteriormente parar luego de aparentemente quedarse sin aire.

Antes de continuar, Mayer sacó de la bolsa de su pantalón un inhalador y se lo puso en la boca para recuperarse. “Yo soy el aventurero, puritito corazón”, cerró sin pronunciarse sobre el bochornoso momento que despertó varias críticas y comentarios negativos en redes sociales.

Lo que sí hizo fue agradecer a Chucho López, líder del Sindicato de Mariachis de México. “Ser parte de la historia de esta gran celebración, ser el primer hombre rey en la historia de 35 años, qué gran honor, pasamos a la historia y seguimos trabajando juntos”, aseguró al afirmar que para él era un gran compromiso la distinción.

“Tenemos un mariachi que nos representa, que lleva nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra música y que pone en alto el nombre de México, son unos dignos representantes de la cultura mexicana, de nuestra música vernácula”, dijo a través de un video de la periodista Berenice Ortiz.