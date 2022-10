Exhiben a Pablo Montero por negarse a pagar un mariachi: ‘Nos echamos un tiro’

De nueva cuenta, Pablo Montero protagonizó un momento incómodo al interior de un restaurante cuando se negó a pagarle a un grupo de mariachis a los que contrató para cantar.

A través de redes sociales se viralizaron un par de videos en los que aparece el protagonista de la bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey: El hijo del pueblo, negándose a pagar a un grupo de mariachis que lo acompañaron en algunas canciones durante su estancia en un restaurante, ubicado en Torreón, Coahuila.

En la grabación se puede apreciar la voz de Montero hablándole a los demás comensales que se encontraban en el lugar, exigiéndoles que cooperaran para la paga de la agrupación, que fue la que se encargó de difundir la acción del cantante.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven? Si no, nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”, expresó Pablo.

Después de que no se llegara a un acuerdo entre el también actor y los mariachis tuvo que intervenir la policía del estado, quienes llegaron para mediar y buscar un acuerdo. ¿En qué acabó? El cantante de ‘Hay otra en tu lugar’ tuvo que pagarle a los músicos, aunque no fue completo.

Eso sí, los abrazos no faltaron: aparentemente, Montero y sus acompañantes estaban en estado de ebriedad, por lo que terminaron abrazando a los policías que arribaron al sitio.

Pablo Montero no pagó cuenta de 15 mil pesos en restaurante de Polanco

Este suceso hizo que las y los internautas recordaran un suceso que ocurrió hace algunos meses; Montero se habría ido de un restaurante en Polanco sin pagar su cuenta, la cual ascendía a 15 mil pesos por cuatro personas, de una revista de espectáculos de circulación nacional.

Sin embargo, el actor de El último rey: El hijo del pueblo, aclaró que la información difundida es falsa, puesto que él sí pagó lo que consumió, además de que aclaró que eran 15 personas y no cuatro como originalmente compartió la publicación.