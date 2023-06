Ferka es la tercera expulsada de ‘La Casa de Los Famosos México’

Ferka Quiroz se ha convertido en la tercera expulsada de La Casa de los Famosos México tras tener la menor votación del público entre los tres nominados en la gala de eliminación de este domingo.

La conductora del programa, Galilea Montijo, fue la encargada de anunciar que Raquel Bigorra y Ferka debían ingresar a la “Puerta de la gran decisión”, de donde la segunda ya no regresó y tuvo que tomar su maleta.

Wendy Guevara, Emilio Osorio y Sergio Mayer estuvieron a favor de la salida de Ferka, siendo el exintegrante de Garibaldi el más duro con ella, pues cuestionó su presencia en el reality show.

“Me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, creo que ni siquiera deberías estar en La Casa de los Famosos, no sé si te das cuenta, pero estás junto a dos personalidades que tienen una larga trayectoria y grandes carreras (Bárbara y Raquel Bigorra), pero has tenido dos semanas de oportunidad y solo has demostrado una historia de amor”, comentó Mayer.

¿Quiénes eran los nominados de La Casa de los Famosos México?

Cada miércoles, La Casa de los Famosos México revela la lista de nominados para su eliminación del programa. Raquel Bigorra, Ferka Quiroz y Bárbara Torres eran las nominadas.

Tras dar a conocer las celebridades que están en dicho bloque, los televidentes tienen cuatro días para votar por la o el ‘inquilino’ que consideran debería abandonar la casa.

¿Cómo votar por los nominados de La Casa de los Famosos?

Las votaciones para elegir al expulsado de La Casa de los Famosos se abren los miércoles por la noche después de que se dan a conocer las nominaciones. Las votaciones permanecen abiertas durante las pregalas y galas de expulsión.

Cabe señalar que las votaciones para la expulsión serán positivas, por lo que los votos emitidos por el público serán para elegir al nominado que desean permanezca en La Casa de los Famosos, no para el que desean que salga.

Las votaciones se realizan en el sitio web oficial de La Casa de los Famosos, al cual se puede acceder mediante el código QR que aparece en las redes sociales del reality show, en la transmisión en vivo de Vix, en los resúmenes diarios en el Canal 5, o en la gala de expulsión del domingo en el Canal de las Estrellas.

Solo puede votarse una vez, pero los suscriptores de Vix tienen derecho a emitir hasta 10 votos, por lo que pueden elegir a más de un nominado a apoyar a uno solo.

¿Qué participantes quedan en La Casa de los Famosos México?

Las conductoras de televisión Marie Claire Harp y Sofía Rivera Torres fueron las primeras eliminados de La Casa de los Famosos México.

Raquel Bigorra

Ferka Quiroz (eliminada)

Sofía Rivera Torres (eliminada)

Nicola Porcella

Apio Quijano

Bárbara Torres

Paul Stanley

Jorge Losa

Marie Claire Harp (eliminada)

Sergio Mayer

Emilio Osorio

Wendy Guevara

Poncho de Nigris

Mariana ‘Barby’ Juárez

¿Dónde puede verse La Casa de los Famosos México en vivo?

Para ver el reality show las 24 horas y los siete días de la semana puedes contratar la plataforma de Vix o sintonizar uno de los canales de Televisa para ver los resúmenes.