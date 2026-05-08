Kenia López Rabadán defiende visita de Isabel Díaz Ayuso a México: ‘Lamento cómo fue tratada’

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, expresó su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de su reciente visita a México, al lamentar la forma en la que fue recibida por “algunos personajes que solo buscan dividir y violentar”.

A través de su cuenta de X, López Rabadán afirmó que la forma en que fue tratada la mandataria española no abona a la convivencia ni al diálogo entre países, al tiempo que hizo un llamado a evitar la polarización.

“Los mexicanos que acuden o viven en España son tratados con respeto y consideraciones, lamento profundamente que no haya existido reciprocidad. Pero esté usted segura que el pueblo de México es mucho más amable y generoso de lo que son algunas voces llenas de odio y de división.”, expresó la legisladora.

Agregó que “España está en nuestra sangre, en nuestro idioma y en nuestros apellidos, así como también lo está la historia prehispánica”.

López Rabadán concluyó su mensaje agradeciendo la visita de Díaz Ayuso a México, al considerarla un puente de diálogo cultural, y expresó su confianza en que en el futuro existan mejores condiciones para su regreso.

“Estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese y sea tratada con la dignidad y el respeto que usted se merece”, escribió.

Díaz Ayuso cancela gira por México y denuncia “boicot”

La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a México desde el pasado 3 de mayo como parte de una gira institucional de diez días por el país. Sin embargo, su agenda se vio interrumpida tras una serie de protestas y críticas de diversos sectores que cuestionaron su presencia en territorio mexicano.

Este viernes, Díaz Ayuso decidió cancelar parte de su gira por México y adelantar su regreso a España, argumentando que su equipo había sido objeto de presiones, además de denunciar un “clima de boicot” previo a la gala de los Premios Platino en Xcaret, a la cual asistiría.

En respuesta, el consorcio turístico negó haber recibido amenazas o presiones por parte del Gobierno Federal, así como cualquier instrucción relacionada con la cancelación de invitaciones o eventos vinculados a la visita de la funcionaria española.

De igual forma, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que existiera un boicot o acciones institucionales para obstaculizar la agenda de la mandataria madrileña, y afirmó que en México prevalecen las libertades y el respeto a las actividades públicas de cualquier visitante extranjero.

Secretario de la Comunidad de Madrid acusa a México de tener un ‘gobierno fascista’

En el marco de la polémica por la visita, el Secretario General del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, lanzó fuertes declaraciones en redes sociales, donde acusó al gobierno mexicano de autoritarismo.

“México tiene un Gobierno fascista. Y sufre una Presidenta totalitaria, aplaudida por una izquierda española que se echaría a la calle si un Gobierno en España hiciera la décima parte de lo que ella hace con quienes no piensan como igual”, escribió en su cuenta oficial.