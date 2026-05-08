Grupo Xcaret niega ‘amenazas o instrucción’ de Sheinbaum para retirar invitación a Isabel Díaz Ayuso

El Grupo Xcaret, empresa mexicana propietaria del parque temático natural de la Riviera Maya, negó este viernes “categóricamente” haber recibido “amenazas o instrucción alguna” de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la realización de los Premios Platino en uno de sus recintos por la participación de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El grupo empresarial asegura en un comunicado que ni Sheinbaum “ni ningún funcionario del Gobierno de México” dieron órdenes con respecto a los galardones por la participación de Díaz Ayuso en la gala que se celebrará mañana.

Isabel Díaz Ayuso decidió poner fin a su viaje por México y regresar a España de forma anticipada.

“En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, afirma un comunicado previo emitido por el Gobierno regional madrileño.

¿Qué dijo Grupo Xcaret sobre la presencia de Isabel Díaz Ayuso?

El Grupo Xcaret niega que eso haya ocurrido y señala que el evento de Premios Platino Xcaret “representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana”.

“Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región. A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana”, añade el comunicado del grupo empresarial mexicano,

Esta semana “celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos”, detalla.

Por eso, “debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”.

Isabel Díaz Ayuso termina anticipadamente su gira en México

Ayuso anunció este viernes la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no acudirá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al “clima de boicot” propiciado por “el Gobierno de ultraizquierda mexicano”, con la presidenta Sheinbaum a la cabeza.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, señala el comunicado del Gobierno regional madrileño.

La presidenta madrileña protagonizó numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra Morena, el partido de Sheinbaum.

Además, el viaje ha sido muy criticado por la oposición política de la región de Madrid, que alega que tiene una agenda vacía.

Sheinbaum criticó la visita de Díaz Ayuso en lo que calificó como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana e insinuó que afectaría a la normalización de la relación bilateral entre México y España.