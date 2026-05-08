García Harfuch da ‘golpe’ al ‘Mayito Flaco’: Abaten a 2 integrantes de célula en Sinaloa

'El Mayito Flaco' es identificado por la DEA como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.

Un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana terminó con la captura de un presunto integrante de la facción del ‘Mayito Flaco’ en Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes 8 de mayo.

El secretario explicó que un grupo de elementos de fuerzas de Seguridad fue atacado por civiles armados durante el seguimiento a una célula dedicada al secuestro en Culiacán.

“La situación fue controlada. Se reporta una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda ‘MF’”, publicó en su cuenta de X.

El apodo ‘Mayito Flaco’ corresponde a Ismael Zambada Sicairos, segundo hijo del matrimonio entre Ismael ‘El Mayo’ Zambada y María del Refugio Sicairos Aispuro.

‘El Mayito Flaco’, quien actualquiene tiene 44 años, es hermano de María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, hijas de ‘El Mayo Zambada’ de su primer matrimonio con Rosario Niebla Cardoza

García Harfuch señaló que el operativo de las fuerzas de seguridad continúa en la zona.

Gabinete de Seguridad ‘promete’ no irse de Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha

Esta semana, García Harfuch remarcó las Fuerzas de Seguridad reforzarán sus operativos en Sinaloa, esto después de la crisis provocada por la acusación del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha, gobernador que pidió licencia al cargo.

“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, dijo en conferencia el pasado 4 de mayo.

El secretario de Seguridad puntualizó que la estrategia del Gobierno para ayudar a Sinaloa tiene tres objetivos: