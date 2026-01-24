¿Quiénes son las hijas de ‘El Mayo’ Zambada y cuál es su vínculo con el Cártel de Sinaloa, según EU?

Las cuatro hijas del 'El Mayo' son fruto de su matrimonio con Rosario Niebla Cardoza. (Fotoarte El Financiero | Departamento del Tesoro de EU)

Desde antes de la detención de Ismael El Mayo Zambada García en 2024, el gobierno de Estados Unidos tenía bajo vigilancia a su familia, en especial a varios de sus hijos e hijas que, directa o indirectamente, han estado vinculados a las actividades del Cártel de Sinaloa.

Hace medio año, el 25 de agosto de 2025, Zambada se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York, por cargos de narcotráfico y crimen organizado. El acuerdo con las autoridades estadounidenses le permitió evitar un juicio completo, además de reconocer su papel como líder de una organización criminal activa desde 1989 hasta 2024.

Su audiencia de sentencia estaba programada inicialmente para el 12 de enero pasado, pero fue reprogramada para el 13 de abril de este mismo año. Ese día, un juez dará a conocer la pena que enfrentará el capo tras décadas al frente del cártel que cofundó junto a Joaquín El Chapo Guzmán.

La vida personal de ‘El Mayo’ ha sido tan relevante como su trayectoria criminal. Sus hijas crecieron dentro de un círculo familiar estrechamente ligado al narcotráfico y, en algunos casos, han sido señaladas en investigaciones por lavado de dinero y operaciones financieras.

Rosario Niebla Cardoza, el primer matrimonio del ‘Mayo’ Zambada

En 1969, cuando apenas tenía 19 años y comenzaba a consolidarse en el negocio de la droga, Zambada García se casó con Rosario Niebla Cardoza, su primera esposa. De esta unión nacieron cinco hijos: cuatro mujeres y un hombre.

Entre ellos se encuentra Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo (nacido el 10 de mayo de 1975), extraditado y sentenciado en Estados Unidos, así como sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, quienes han estado vinculadas, directa o indirectamente, a investigaciones por lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Hijas de ‘El Mayo’ Zambada bajo la lupa de EU

Esto es lo que sabemos de las hijas de ‘El Mayo’ Zambada, de acuerdo con reportes de autoridades de Estados Unidos.

María Teresa Zambada

La primera de las hijas de Zambada nació el 17 de junio de 1969. Según un documento del Departamento del Tesoro de EU, se le vincula con las actividades delictivas de su padre a través de su participación en empresas señaladas como parte de la estructura utilizada para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.

Midiam Patricia y Mónica del Rosario

Midiam Patricia (4 de marzo de 1971) y Mónica del Rosario (2 de marzo de 1980) también enfrentaron sanciones relacionadas con investigaciones de lavado de dinero en 2019, aunque posteriormente fueron eliminadas de las listas negras de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Modesta Zambada

Modesta (22 de noviembre de 1982), la menor de las cuatro, ha mantenido un perfil más bajo que sus hermanas, pero igualmente figura en reportes periodísticos como parte de los núcleos familiares bajo escrutinio debido a supuestas actividades empresariales vinculadas al cártel.

En 2010, cuando Zambada concedió su primera entrevista al periodista Julio Scherer, el narcotraficante confesó vivir junto a seis mujeres: su esposa y cinco más, además de tener quince nietos y un bisnieto.

“Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, son hijas del monte como yo”, reveló en ese momento.

Familiares y asociados de 'El Mayo' dentro de la estructura criminal y financiera del narcotraficante mexicano. (OFAC/Departamento del Tesoro de EU )

La descendencia del ‘Mayo’ Zambada y su posible ‘heredero’

Además de los cinco hijos que tuvo con Rosario Niebla, ‘El Mayo’ tuvo otros hijos con distintas mujeres. Entre ellos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘El Mayito Flaco’, quien es señalado como uno de los posibles sucesores del liderazgo del cártel y jefe de la facción La Mayiza tras la caída de su padre.

Zambada Sicairos es hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro, una de las parejas sentimentales conocidas de ‘El Mayo’. Desde 2013 aparece en las listas de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA), e incluso fue nombrado “fugitivo de la semana” en 2023.

Otros hijos conocidos de ‘El Mayo’ incluyen a Ismael Zambada Imperial, ‘El Mayito Gordo’, quien obtuvo su libertad condicional en 2022, y Serafín Zambada Ortiz, ‘El Sera’, quien en ese mismo año fue liberado por “buena conducta”.