Traicionó a La Mayiza y la asesinaron: ¿Qué sabemos del ataque de ‘La Lic’ en un restaurante de Jalisco?

Esmeralda, alias 'La Lic' fue asesinada en un restaurante de Área Metropolitana de Guadalajara. Supuestamente pertenecería al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Jalisco investiga el ataque armado contra una mujer en un restaurante de Zapotlanejo Jalisco, municipio conurbado del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron en una marisquería ubicada en la calle Hidalgo, esquina con la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, en la colonia San Miguel, cerca de la Plaza La Moda, donde llegaron al menos dos sujetos que dispararon de manera directa contra la mujer, identificada extraoficialmente como Esmeralda Janeth Fabián Díaz, de 38 años.

Producto de la agresión resultó lesionado un joven de 20 años, quien fue llevado a un puesto de socorros por paramédicos de la Cruz Roja.

Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta por la carretera libre con rumbo a Guadalajara. Según narraron testigos, y policías metropolitanos detuvieron a dos individuos que están investigados por su presunta relación con el homicidio; en tanto en el lugar se aseguró a un menor de edad, hijo de la fallecida.

‘La Lic’ trabajaba para el Cártel de Sinaloa

Policía municipales indicaron que la mujer y el joven son originarios de Tijuana, Baja California; A Fabián Díaz se le apodaba como “La Lic”, o “La Mamá de la Sánchez”, y se le relaciona como la mano derecha de Rafael de Jesús Sainz, alias “el 27”, “Cabo 27”, y/o “El Pepe”, quien trabajaba para el líder de la facción “La Mayiza”, Ismael Zambada Sicairos, ‘El Mayito Flaco’.

El cuerpo de la mujer fue remitido al Servicio Médico Forense para ser entregado a sus familiares.

Uno a uno: Asesinan a colaboradores del ‘Cabo 27′ por supuesta traición a La Mayiza

Investigaciones federales refieren una traición del “Cabo 27”, quien hasta hace poco era aliado y operador de una facción conocida como “Papas Fritas” y que a últimas fechas se ha aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos.

El “Cabo 27” pertenecía a la célula criminal de “El Cabezón”, considerado líder del Cártel de Sinaloa en la estructura de los hermanos Arzate, y quien ha declarado la guerra a Sainz Villamontes por medio de narcomatas en Tijuana, por lo que considera una traición.

Este domingo fue asesinado en su domicilio de Acaponeta Nayarit, un individuo al que se consideraba su encargado de seguridad, y este lunes, “La Lic”, a quien se ha aludido como su mano derecha.