¿Quién es Alberto ‘El Prieto’, empresario asesinado en ataque a Lamborghini en Jalisco? Esto sabemos

Alberto Prieto Valencia fue detenido en dos ocasiones por policías en Jalisco, pero nunca se judicializó un caso en su contra.

El empresario Alberto Prieto Valencia, conocido como ‘El Prieto’ o ‘Don Beto’, era el blanco de la emboscaba de un grupo armado a un Lamborghini Urus en Zapopan, confirmó el Gobierno de Jalisco este lunes 29 de diciembre.

El ataque ocurrió en la colonia Residencial Victoria en los límites de Guadalajara y Zapopan. ‘El Prieto’ viajaba en un Lamborghini Urus (de 5 millones de pesos, aproximadamente) junto con su hija, quien también murió, y escoltas.

Los guardias del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos.

Salvador Zamora Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, explicó que existen varias líneas de investigación. Una de las que destaca involucra a las “rifas colombianas ilegales” realizadas en el Mercado de Abastos.

“En algún momento se señaló algún vínculo de esta persona (Alberto Prieto Valencia) con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el Mercado de Abastos. Son notas periodísticas que existen y que habrá que tomarlas en cuenta en la investigación que se lleve de los hechos lamentables que sucedieron”, dijo sobre la investigación del tiroteo en Jalisco.

¿A qué se dedicaba Alberto Prieto Valencia?

El fallecido era un comerciante y propietario de bodegas en las que vendía granos y cereales, una sobre la calle Chicharo, y la otra en la calle Coyul.

‘El Prieto’ también era dueño de la empresa transportista denominada Odal que presta servicios logísticos en cajas cerradas, secas y refrigeradas.

Alberto Prieto Valencia fue detenido en dos ocasiones por policías de Guadalajara y Zapopan, y se le fincaron cargos por delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Fue liberado en ambas ocasiones y los casos nunca se judicializaron.

Los cuatro escoltas de ‘El Prieto’ que sobrevivieron al ataque siguen bajo vigilancia médica, y uno de ellos se encuentra grave.

“La Fiscalía de Jalisco se encuentra ya realizando las investigaciones pertinentes, lo que implicará que la circulación peatonal y vehicular en la zona estará restringida algunas horas más”, agregó el secretario de Gobierno de Jalisco.

Las autoridades aseguraron dos vehículos relacionados con el ataque y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire. La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial 2026.

Con información de EFE