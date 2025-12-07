Marino disparando a un civil: Un video muestra presunto enfrentamiento en Puerto Vallarta, Jalisco

Un marino disparó contra un joven de 18 años que minutos antes los había amenazado.

El video de una cámara de seguridad muestra un supuesto enfrentamiento entre un joven armado y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

La secuencia exhibe cómo Landon Dilan, de 18 años, se plantó frente la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco y apuntó a los guardias con un arma de fuego.

Con una actitud amenazante, según reportó la Semar, el joven se negó a entregar el arma, por lo que un elemento de la Fuerza de Reacción le disparó.

“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes", informa el comunicado.

Lando Dilan fue trasladado a un Hospital Regional donde se encuentra en estado crítico.

Marino que disparó contra joven actuó conforme la ley

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el elemento que disparó contra el civil lo hizo con estricto apego a la ley y a los protocolos establecidos por amenaza directa.

Al momento del disparo, Dilan sufrió un paro cardíaco, pero fue reanimado por personal de la Marina y trasladado a un Hospital Regional.