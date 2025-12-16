Julión Álvarez sorprende con ‘palomazo’ en posada de mandos de la SSP Jalisco; aclara que no cobró

Julión Álvarez convivió y cantó varios temas durante la posada de mandos de la SSP Jalisco. (Foto: Cuartoscuro)

Julión Álvarez se robó la noche al llegar de sorpresa a una posada organizada para mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) de Jalisco, donde amenizó el festejo de fin de año por invitación del titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández.

De acuerdo con el diario Reforma, las principales cabezas del área operativa de la SSP Jalisco compartieron fotografías y videos de la inesperada presentación del cantante de regional mexicano en un salón de eventos.

Julión Álvarez acudió por invitación del titular de Seguridad

Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad de Jalisco, aseguró que la participación del intérprete de canciones como El amor de su vida y Te hubieras ido antes fue completamente gratuita debido a la relación de amistad que mantiene con él desde hace varios años.

“Tengo ocho, 10 años, de conocer a Juan Pablo... (es) un amigo desde hace ya varios años” (...) “Siempre hemos tenido una buena amistad, una amistad, digamos, privada. Él me ha invitado a cumpleaños familiares, yo a los míos”, comentó el funcionario al referirse al vínculo que mantiene con el cantante.

Relató que, al organizar la posada, le extendió una invitación, advirtiéndole a manera de broma que, de asistir, los presentes probablemente le pedirían que cantara algunos temas.

“Resultó que se dio esto de la posada le dije: ‘Oye, ¿tienes oportunidad de ir a mi posada?, te invitamos; nada más, ahí va a estar toda la gente y vas a ser la sensación, te van a pedir que cantes’“, recordó Hernández.

El funcionario contó que Julión Álvarez aceptó la invitación y llegó de manera sorpresiva al evento, donde convivió con los asistentes, se tomó fotografías y, tras la cena, interpretó entre cinco y siete canciones.

Julión Álvarez aclara que no cobró por cantar en la posada

En uno de los videos que circularon en redes sociales, el propio grupero aclaró que no se trataba de una presentación pagada y pidió evitar malas interpretaciones sobre su presencia.

“No es un evento en el que digan: ‘Julión Álvarez cobró tanto’. No, para que no vaya a haber tampoco malas interpretaciones”, expresó antes de comenzar a cantar.

Según el Reforma, citando portarles especializados, Julión Álvarez suele cobrar entre 2.5 y 3 millones de pesos por presentación, aunque en esta ocasión, según Hernández, no recibió pago alguno.

El funcionario también negó que la dependencia haya cubierto gastos de hospedaje o vuelos, al señalar que el cantante ya se encontraba en Jalisco al momento del evento.

Julión Álvarez, quien también cantó en la boda de la hermana de Ovidio Guzmán en 2020, se habría presentado acompañado del grupo norteño que sí fue contratado específicamente para amenizar la posada, según detalló el titular de la SSE.

Al evento asistieron mandos operativos y administrativos, entre ellos el director de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, y la directora general de la Academia, Ana Sofía Barón Sánchez.

También estuvieron presentes otros altos mandos de la dependencia, quienes compartieron imágenes del encuentro en redes sociales, donde se observa al cantante conviviendo con el personal antes de retirarse rumbo a Chiapas.

Entre polémicas legales y la cancelación de su visa

Cabe recordar que en octubre de este año, el cantante norteño se vio envuelto en problemas legales por interpretar el narcocorrido ‘El Malo de Culiacán’ en la Feria Nacional de San Marcos 2025, en Aguascalientes. Sin embargo, las autoridades determinaron que no hubo apología del delito y no se le impuso ninguna sanción.

Antes, en mayo, el artista tuvo que cancelar un concierto en Arlington, Texas, en Estados Unidos, después de que las autoridades migratorias de aquel país cancelaran su visa.