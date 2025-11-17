¿Qué pasó con el piloto de Julión Álvarez, supuestamente detenido en Honduras? Esto sabemos

Julión Álvarez aseguró que su piloto no está detenido, esto fue lo que le pasó. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Julión Álvarez aseguró que su piloto no fue detenido luego de que la Policía de Honduras difundiera detalles de su aprehensión, pero, ¿qué fue lo que le pasó?

El cantante, que compartió escenario con Alfredo Olivas, aseguró que él y su equipo ya estaban en territorio mexicano y pidió “caso omiso a información falsa”.

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como mi equipó de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas sin ningún inconveniente”.

Esto luego de que autoridades del país centroamericano informaron la detención de un ciudadano mexicano en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, sujeto identificado como piloto privado de Julión Álvarez.

El cantante Julión Álvarez desmintió la supuesta captura de su piloto privado (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué le pasó al piloto de Julión Álvarez? Esto sabemos

La Policía Nacional de Honduras difundió la detención de uno de los pilotos de Julión Álvarez debido a que presuntamente existía una alerta roja para su búsqueda y captura por actos delictivos.

El sujeto identificado como mexicano fue detenido por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, así como con por elementos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

La captura ocurrió en una revisión rutinaria de pasajeros tras el arribo de la aeronave en el aeropuerto de Honduras, donde el cantante de regional mexicano tuvo una presentación.

De acuerdo con un comunicado compartido por las autoridades hondureñas, existía una orden de captura emitida por autoridades mexicanas desde 2014 debido a actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El sujeto llamado José Alvarado fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con la investigación y el proceso judicial en contra del originario de Guadalajara, Jalisco.

Según el comunicado, le encontraron pasaporte a nombre de otra persona, así como dinero en efectivo (tanto dólares como MXN).

Esta no sería la primera detención del piloto del cantante Julión Álvarez, pues presuntamente fue arrestado en 2014 en el Aeropuerto Internacional en La Ceiba, en Honduras, por tratar de despegar una aeronave cuando la torre de control no le había otorgado el permiso.

Julión Álvarez, cantante de regional mexicano, dio un concierto en Honduras, país donde presuntamente detuvieron a su piloto. (Foto: Cuartoscuro) (Jorge Ortega Hernández)

¿Cómo fue la visita de Julión Álvarez a Honduras?

El pasado 15 de noviembre Julión Álvarez ofreció un concierto en Honduras (su primera visita para cantar en el país centroamericano).

La sede escogida por el cantante de música regional mexicana fue el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.

De acuerdo con medios locales, el músico originario de Chiapas se presentó durante más de tres horas en las cuales interpretó sus mayores éxitos como ‘Rey sin reina’, ‘Te hubieras ido antes’ e incluso temas que cantaba cuando pertenecía a la Banda Ms, como el caso de ‘Mi mayor anhelo’.

Además de temas propios de Julión Álvarez, también incluyó temas de Bronco y Vicente Fernández en el setlist.

Tras la presentación no solo desmintió la detención de su piloto, también agradeció el recibimiento de su público.

“Los pasos se dejaron sentir en Honduras, oiga, los nervios de llegar a un país que lo recibe con un sol out, eso no tiene precio ¡Gracias por todo! (...) Tegucigalpa y toda esa gente, no saben qué sorpresa, lo felices y contentos que regresamos después de vivir tan bonito evento con una respuesta maravillosa, no imaginaba lo mucho que nos conocían".