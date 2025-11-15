‘Ya me tocará hablar’: Angélica Vale reacciona a rumores de infidelidad tras su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale agradeció el apoyo de sus seguidores, y pide no hacer caso a los rumores.

Desde que Angélica Vale confirmó su divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio y dos hijos, los rumores sobre el motivo no tardaron en salir, incluido una supuesta infidelidad de la actriz, quien reaccionó a todo lo que hay en redes sociales del tema.

‘La Vale’, como se le conoce cariñosamente, no mencionó detalles de lo ocurrido con el empresario Otto Padrón desde que se hizo pública la decisión, pero asegura que cuando sea el momento, dará su versión de los hechos.

Dichas declaraciones surgen porque, en redes sociales, circuló el rumor de que su separación de Padrón fue gracias a una infidelidad de ella. Ahora, la conductora de Juego de Voces comparte su postura.

Angélica Vale se defiende de rumores sobre su divorcio

En una de sus últimas transmisiones de La Vale Show, programa de radio que conduce, agradeció el apoyo de sus seguidores en un momento tan complicado de su vida personal.

Lo que lamentó fue que, a raíz de la noticia, hubiese personas que especularan no solo sobre su relación con Otto Padrón, sino los motivos por lo que decidieron separarse.

Angélica Vale lamenta los rumores sobre su divorcio. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA Gemini).

“No hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil, de pronto agarrar, juzgar y decir sin saber la verdadera historia”, expresó la hija de Angélica María.

Angélica Vale dará su versión cuando crea que sea el momento

Sin embargo, no piensa dar más declaraciones sobre el tema mas que lo que ya hizo público, como la forma en que se enteró de que la demanda de divorcio ya estaba interpuesta.

“No voy a hablar, no porque no tenga como defenderme; primero, porque mis abogados me han dicho que no hable, y dos, porque yo nunca estaba en escándalos. Ya me tocará a mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mi versión, las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”.

La hija de Raúl Vale reiteró siu agradecimiento por el apoyo recibido en estos momentos, y asegura que ‘las cosas caen por su propio peso’ en el momento en que deben hacerlo.

“Sé que son más los buenos comentarios y sé que el amor siempre triunfa sobre todas las cosas. Sí, el karma es el karma y ya llegará”, sentencia.

Rumor de infidelidad tras divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón

Hace unos días surgió el rumor de que Otto Padrón solicitó el divorcio de Angélica Vale por ‘diferencias irreconciliables’, que en realidad se trata de una presunta infidelidad de Angélica Vale.

Supuestamente, la actriz de Soñadoras le fue infiel a su esposo con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció en la obra Vaselina, donde trabajaron juntos, y posteriormente en el show Las Angélicas junto a su mamá, Angélica María.

‘La Vale’ ya desmintió estos rumores, mientras Otto Padrón no hizo hasta el momento declaraciones públicas sobre su divorcio, solo se sabe que ambos están separados desde abril, lo cual reconoció Angélica en uno de sus programas de radio.

¿Cómo se enteró Angélica Vale de su divorcio?

Durante una transmisión de su programa La Vale Show Live, reveló que desde abril ya no vive con el papá de sus hijos, y aunque su relación ya no era de pareja e incluso se puso sobre la mesa el tema del divorcio, se enteró gracias a la prensa.

Angélica Vale tiene dos hijos en común con Otto Padrón. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos. Pero esta noticia me tomó de sorpresa (…) Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos”, relató Vale.

Supuestamente, quien fue su esposo por 14 años y con el que tuvo 2 hijos, también desconocía que sus abogados metieron a juicio la demanda de divorcio.

“Él me dice que tampoco sabía que iban a meter los papeles una semana antes de mi cumpleaños, que él también se sacó de onda, no sabía lo que estaba pasando. En fin, creo que eso ya no importa", expresó.