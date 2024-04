Angélica Vale, de ‘Juego de voces’, reclama a reportera: ‘¿Me meto con tu cuerpo? No te metas con el mío’

Angélica Vale ha tenido una destacada participación en telenovelas, series como Soñadoras, Amigas y rivales o El privilegio de mandar, ahora como conductora del reality show Juego de voces, sin embargo, se ha mostrado cansada de que pese a su trayectoria profesional el tema siempre suele ser el mismo: su peso.

Hace unos días, la hija de Angélica María estuvo en un evento de la obra El Mago (The Wiz), donde una reportera le hizo una pregunta-comentario:

“Oye, preciosa, le preguntábamos a tu mami que ella había hecho unas declaraciones en las que se sentía triste pues porque pues habías sido tal vez señalada por tu cuerpo antes y ella hizo unas declaraciones en las que no hay que señalar los cuerpos ajenos, ¿de qué forma te ha apoyado tu mami en estos procesos?”

La protagonista de La fea más bella (2006) se mostró desconcertada y respondió: “Oye, ¡qué bárbara!, ¡que choro me estás echando! Sí, bajé de peso, ¿cuál es el problema? Sigo siendo la misma persona, nomás que ahora sin kilos de más y ya”.

Michelle Vieth, Aracely Arámbula, Angélica Vale y Laisha Wilkins protgonizaron 'Soñadoras'. (Foto: Facebook / Laisha Wilkins)

Aunque Vale buscó cambiar de tema, la reportera insistió, “tu mami lo declaro, eh”, lo cual provocó el enojo de la actriz, quien estaba contestando a otra pregunta, pero decidió interrumpirlo para responder otra vez:

“Pues tiene toda la razón, no se deben de meter con los cuerpos. ¿Yo me meto con el tuyo?, No, verdad, entonces no te metas con el mío y ya, así de fácil”.

Otra vez, la reportera siguió insistiendo: “Yo tampoco me meto con el tuyo, te admiro”. La actriz, ya más harta agregó: “Vengo desde allá hablando de lo mismo, ya dejen de hablar de eso”.

Vale pidió que le pregunten de sus proyectos, como Las Angélicas, en el cual participa con su mamá, o el concurso de canto Juego de Voces, que se estrenó en México el pasado 14 de abril y sale cada domingo, además de que no descartó que salga de sorpresa Angélica María.

Angélica Vale En febrero de 2024, Angélica María y Angélica Vale presentaron 'Las Angélicas Show', el cualincluyen sus éxitos musicales, imitaciones y anécdotas de vida. (Foto: Cuartoscuro.com). (Moisés Pablo Nava)

¿Qué pasó con Angélica Vale?

La actriz de 48 años ha hablado varias veces en medios de comunicación sobre cómo hace un año bajó de peso alrededor de 30 kilos, por lo cual ha sido cuestionada desde febrero de este año, cuando reapareció con su cambio físico.

En conversación con Ventaneando, la cantante mencionó que había subido mucho por hormonas que le dieron durante el embarazo de su segundo hijo y mencionó que está escribiendo un libro sobre la importancia de ir con un endocrinólogo para lograr el equilibrio: “Traía un desastre hormonal, me ordenaron las hormonas y baje de peso”.

'Juego de voces' es un reality show en el que se enfrentan cantantes famosos a sus hijos. Angélica Vale es la conductora estelar. (Foto: Especial).

También en Hoy, la intérprete mencionó que ha seguido un tratamiento que incluye comer balanceado y hacer ejercicio e insistió en que no toma ningún tratamiento ‘milagro’, pastillas ni ha tenido operaciones como se ha especulado, donde también se mostró molesta con comentarios sobre su aspecto:

“Obviamente nunca le vas a dar gusto a nadie. No hice ni macumba, ni me operé, ni cosas raras, hay mucha gente que no te lo perdona cuando estás feliz, pero hay mucha gente que sí, te apoya y te quiere y siguen hablando bonito de mí y es más la gente que habla bonito que los que no, entonces no pasa nada”.

En Hoy, ella insistió que su prioridad era su salud: “Como que dije ‘a ver qué tengo que hacer para estar más sana, porque ni siquiera era tema de ‘estoy perdiendo trabajo por estar gordita’ la verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana, me quería ver mejor, eso sí, claro que sí me quería sentir mejor”.

Este tema ha sido constante en toda su carrera, hace unos meses, en De Primera Mano, ella mencionó: “A mí me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras (1998) que era bulímica... la gente se quedó con esa idea. Si me ves ahí era yo un palo y me empezaron a decir de cosas”.